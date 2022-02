Donovan Mitchell ne s'exprime pas tellement dans les médias cette saison. Pour la première fois, il est revenu sur sa relation avec Rudy Gobert, que l'on dit toujours orageuse, mais aussi sur les rumeurs qui lui prêtent l'intention de rejoindre un plus gros marché qu'Utah dès qu'il en aura l'occasion.

L'arrière All-Star a mis les choses au point dans un entretien avec Chris Haynes de Yahoo Sports.

"Pour commencer, Rudy et moi sommes en bons termes. Il faut le dire. C'est intéressant de voir que l'on a jamais été aussi fort ensemble depuis que l'on se connait, mais que les médias parlent de ça. Donc je dis toujours pour plaisanter que pour des gens qui se détestent, on joue sacrément bien.

On peut être encore meilleurs en étant concentrés sur la victoire et un objectif commun. On n'a pas besoin de toujours être les meilleurs amis du monde avec nos collègues de travail. On veut gagner et je pense qu'aucun de nous ne se soucie de ce qui est dit.

Ce que Rudy a dit (le Français trouvait que collectivement et défensivement le Jazz n'était pas au niveau de Phoenix, NDLR) ? Les gens ont chacun leur manière d'exprimer des choses. Le mieux c'est évidemment de le faire entre nous, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Je préfère deux joueurs compétiteurs comme nous, que l'opposé avec des mecs qui restent assis sans rien faire. Rudy est un triple meilleur défenseur de l'année. Moi, je suis triple All-Star. On va trouver le moyen d'être meilleurs".