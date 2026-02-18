Donovan Mitchell n’a pas apprécié la manière dont la carrière NBA de Chris Paul s’est achevée. En marge du All-Star Weekend, la star des Cleveland Cavaliers a dénoncé un traitement qu’il juge injuste.

« Voir sa carrière se terminer comme ça, je trouve que c’est n’importe quoi », a déclaré Mitchell à Andscape. « Je vois tous les articles. Je ne connais pas tous les détails, évidemment, ce n’est pas mon rôle. Mais je sais que quand on parle d’un joueur comme lui, il y a un certain standard auquel il doit être tenu. Et je pense qu’on ne lui a pas donné cette opportunité, et je trouve ça nul. »

Paul avait initialement prévu de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2025-26, après avoir signé un contrat d’un an avec les Los Angeles Clippers. Mais la franchise a annoncé le 3 décembre qu’elle ne ferait plus jouer le meneur vétéran. Après un échange le 5 février, il a été coupé par les Toronto Raptors, avant d’annoncer officiellement sa retraite.

« La manière dont Chris Paul a dû prendre sa retraite devrait être différente. Je pense qu’il mérite une meilleure sortie. Qu’un Hall-of-Famer, une légende, un meneur comme lui qui a eu un tel impact sur notre jeu, parte de cette manière, c’est dur. J’aurais aimé que ça soit géré différemment. »

Mitchell a insisté sur l’impact de Paul sur la ligue.

« C’est une personne incroyable, un meneur incroyable, un joueur incroyable, et il a fait tellement pour ce jeu, en tant que joueur, à la tête de l’association des joueurs. Il a fait tellement pour nous », a-t-il insisté.

Le joueur des Cavaliers a rappelé que Chris Paul, aux côtés de Paul George, l’avait encouragé à se présenter à la draft 2017.

« Je rendrai toujours hommage à CP, parce qu’il a fait tellement pour moi, mais aussi pour le basket », a-t-il ajouté.

Paul met ainsi un terme à 21 saisons NBA. Il fait partie des huit joueurs de l’histoire à cumuler plus de 20 sélections combinées au All-Star Game et dans les All-Defensive Teams. Il termine deuxième de l’histoire pour les passes décisives et les interceptions, derrière John Stockton.