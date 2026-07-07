Donovan Mitchell reste à Cleveland avec le jackpot

Les Cleveland Cavaliers ont trouvé un accord avec Donovan Mitchell pour une prolongation de contrat maximale de quatre ans et 273 millions de dollars. Le contrat comprend une player option pour la saison 2030-31 ainsi qu'une clause de trade kicker intégrale.

Au-delà du montant astronomique, cette prolongation est surtout une immense marque de confiance envers celui qui est devenu le visage de la franchise depuis son arrivée en provenance du Jazz en 2022. Après avoir atteint les finales de conférence cette saison sans parvenir à franchir la dernière marche vers les Finales NBA, Cleveland confirme que son projet reste entièrement construit autour de son arrière All-NBA.

Les Cavaliers misent sur Donovan Mitchell pour aller chercher un titre

Cette signature enterre également les spéculations qui entouraient l'avenir de Mitchell. Le septuple All-Star aurait pu patienter un an afin de négocier un contrat encore plus lucratif sur le marché, mais il a préféré s'engager dès maintenant avec les Cavaliers, preuve de la confiance mutuelle entre les deux parties.

Pour Cleveland, le message est limpide : Donovan Mitchell est l'homme censé mener la franchise jusqu'au titre. Les dirigeants estiment que leur superstar possède les épaules pour transformer une équipe déjà installée parmi les meilleures de l'Est en véritable championne NBA. Cette prolongation à long terme ne garantit évidemment pas un trophée Larry O'Brien, mais elle confirme que les Cavaliers ont choisi leur leader pour les années à venir et qu'ils comptent poursuivre leur quête du titre avec "Spida" comme pierre angulaire de leur projet.