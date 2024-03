La punchline de la nuit pour Donte DiVincenzo

Soirée de fête au Madison Square Garden. Les New York Knicks ont écrasé les Detroit Pistons (124-99), bon ça, ce n’est pas surprenant, mais Donte DiVincenzo s’est surtout offert un record de franchise en claquant 11 paniers à trois-points tout en établissant la meilleure marque de sa carrière avec 40 pions. Il fait mieux que les 10 tirs primés de JR Smith et Evan Fournier, d’ailleurs adversaire du jour.

Chauffé par le public, abreuvé par ses coéquipiers – il a pris 20 tirs à trois-points – le héros de la nuit a aussi lâché une petite pique purement amicale envers son coéquipier Jalen Brunson au micro de la journaliste bord-terrain après le match.

« Si Jalen passait un peu plus la balle, j’aurais pu en mettre 15. »

