Le bilan des Français à la draft : 4 nouveaux ambassadeurs en NBA

Ousmane Dieng au Thunder, Moussa Diabaté aux Clippers, Ismaël Kamagate aux Nuggets et Hugo Besson aux Bucks. C’est une draft réussie pour les talents français.

Il aura fallu attendre jusqu’au dernier pick pour en avoir le cœur net, mais les quatre joueurs français projetés dans la draft ont tous été sélectionnés cette nuit. Ousmane Dieng est le seul à avoir atteint le premier tour dans cette cuvée. Cela n’enlève rien à Moussa Diabaté, Ismaël Kamagate et Hugo Besson, arrivés au second.

11. Thunder : Ousmane Dieng

Invité dans la Green Room du Barclays Center de Brooklyn, réservée aux top prospects, Dieng n’a pas dû attendre longtemps avant d’entendre son nom. Le Thunder semble voir quelque chose de grand en lui. Le front office de Sam Presti a sacrifié plusieurs premiers tours de draft pour récupérer le 11e choix des Knicks et le sélectionner.

À seulement 19 ans, l’ailier des New Zealand Breakers est très prometteur. Malgré des débuts difficiles dans la ligue australienne, il a su se ressaisir et impressionner les scouts par sa progression. Sa cote a même explosé ces dernières semaines dans le processus pré-draft.

Sa création de tir, son handle et sa vision de jeu en font un prospect atypique pour sa taille (2,10m). Ses capacités techniques, couplées à son profil physique et sa mobilité, sont très intrigantes. Il est considéré comme l’un des plus grands potentiels de la cuvée.

Ousmane Dieng aura tout le loisir de se développer à Oklahoma City. Toujours au stade de projet, il a de clairs progrès à faire avant de pouvoir réellement performer en NBA. Ça ne devrait pas déranger l’équipe, qui en a l’habitude. Il rejoint ses compatriotes Théo Maledon et Jaylen Hoard — dont les contrats doivent encore être reconduits — au Thunder.

43. Clippers : Moussa Diabaté

Il a fallu attendre plus de 30 picks pour retrouver un Français dans la draft. Après une saison difficile avec les Wolverines, Moussa Diabaté s’est probablement senti soulagé lorsqu’il a été sélectionné par les Clippers. Ce sont sans doute ses qualités physiques, 2,11m pour 95 kg, qui lui ont permis de se démarquer en fin de premier tour. Il s’était notamment illustré au Combine par ses prouesses athlétiques.

L’ailier fort de 20 ans est encore un projet et signera certainement un two-way contract à Los Angeles. La franchise qui l’a choisi vise le titre l’année prochaine et n’a pas vraiment de temps de jeu à accorder à un joueur aussi brut. Le probable retour de Nicolas Batum, agent libre cet été, pourra peut-être l’aider à progresser. Le capitaine des Bleus était d’ailleurs présent à son workout.

46. Nuggets : Ismaël Kamagate

Le pivot du Paris Basketball était attendu plus tôt dans la plupart des Mock Drafts, mais l’essentiel est de faire le cut au final. Ismaël Kamagate a explosé ces dernières années et est récompensé pour son travail.

En Betclic Elite, il s’est montré physiquement à la hauteur du monde professionnel. Il a terminé la saison avec des moyennes de 11,8 points à 64,8% au tir et 6,3 rebonds. Calvin Booth, le nouveau président des Nuggets, a une grande estime de la "Kamagatour". Il était l’une des cibles de la nuit et l’équipe a visé juste.

À seulement 21 ans, il est sans doute un peu jeune pour jouer en tant que backup de Nikola Jokic en NBA. Ses 2,11m correspondent cependant aux besoins de la franchise. On saura très rapidement si, comme Juhann Begarin l’année dernière, il retournera au Paris Basketball en 2022-2023 pour parfaire sa formation.

58. Bucks : Hugo Besson

Au buzzer, Hugo Besson s’est fait une place dans la draft. Last pick, récupéré à la dernière minute par les Bucks, c’était presque inespéré. Une fois de plus, ce qui compte c’est avant tout de figurer quelque part sur la liste — même tout en bas.

Coéquipier de Dieng aux Breakers, Besson est une véritable machine à highlights. Scoreur talentueux, avec un style flashy et un QI Basket très avancé, il a impressionné à la Combine. Mais ses capacités physiques et défensives posaient apparemment un trop gros problème pour les 57 choix précédents.

L’arrière devra se battre pour trouver du temps de jeu en NBA, surtout à Milwaukee. L’équipe vise un nouveau titre l’année prochaine et il n’est clairement pas à la hauteur de leurs ambitions. Besson a un pied dans la grande ligue, mais il sera sans doute très difficile de mettre le second sur le parquet.

