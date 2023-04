Draymond Green agacé par les raisons de sa suspension…

Lors du Game 3, les Golden State Warriors ont dû composer sans Draymond Green face aux Sacramento Kings. Pour son mauvais geste sur Domantas Sabonis à l'occasion du Game 2, l'intérieur des Dubs a été suspendu pour un match.

Sans lui, le champion NBA en titre l'a emporté. Mais de son côté, le natif de Saginaw a du mal à digérer cette sanction. En effet, le vétéran de 33 ans a visiblement fait les frais de son historique dans la Ligue, mais aussi de son comportement provocateur envers le public.

Des explications qui ne passent pas...

"Je ne savais pas que l'on pouvait être suspendu pour une faute flagrante commise il y a 7 ans. Je ne savais pas non plus que l'on pouvait être suspendu pour avoir interagi avec un public qui fait des doigts d'honneur, crie votre nom et scande que vous êtes nul", a fustigé Draymond Green dans son podcast.