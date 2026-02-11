Draymond Green ne pense pas encore à la retraite. Le vétéran des Warriors estime avoir encore plusieurs années au plus haut niveau.

À 35 ans, Draymond Green n’envisage pas encore la retraite. Le joueur des Golden State Warriors estime même avoir encore plusieurs saisons devant lui au plus haut niveau.

« Je me sens très bien. J’ai l’impression de pouvoir encore jouer deux à quatre ans », a confié Green à Mark Medina pour Essentially Sports. Le quadruple champion NBA assure rester motivé à l’idée de continuer à évoluer au plus haut niveau.

« J’ai toujours voulu rivaliser à un niveau élite. Si je ne peux plus le faire, ce n’est plus aussi amusant. Mais je dirais que j’ai plus en réserve que je ne le pensais à ce stade de ma carrière. »

L’intérieur explique que sa perception de la fin de carrière a évolué avec le temps.

« Au fil des années, ma vision du moment où j’arrêterai a changé. Je pensais qu’à ma 12e saison, je serais usé. Mais quand je suis arrivé à ma 12e saison, j’avais l’impression de continuer à progresser », a-t-il ajouté.

Présent à Golden State depuis le début de sa carrière, Draymond Green dispute actuellement sa 14e saison en NBA. Il compile en carrière 8,7 points, 6,8 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en 926 matches de saison régulière. Cette saison encore, il affiche des statistiques proches de ses standards habituels avec 8,4 points, 5,6 rebonds et 5,1 passes par match.

Sous contrat avec une player option de 27,7 millions de dollars pour la dernière année de son bail (2026-27), décision qu’il devra prendre d’ici le 29 juin, Green reste donc tourné vers la compétition plutôt que vers la retraite. À court terme, son horizon ne semble pas se situer loin des parquets NBA.

