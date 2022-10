Draymond Green a bel et bien participé au premier match de la saison contre les Los Angeles Lakers (123-109). Malgré son dérapage avec un coup de poing asséné à Jordan Poole, l'intérieur des Golden State Warriors n'a pas écopé d'une suspension.

Une décision attendue de la part des Dubs. Pourquoi ? En raison de la cérémonie prévue avant cette rencontre avec la remise des bagues. Sans surprise, le propriétaire des Warriors Joe Lacob a confirmé cette information.

Et au passage, le boss de la franchise californienne a justifié sa gestion de cet incident.

"Je dois me montrer honnête, vraiment honnête. Je n'ai pas été très perturbé par cette situation. Bien évidemment, elle était grave. Personne ne veut voir cela se produire sur un lieu de travail. Cela ne fait aucun doute. Je sais que Draymond le sait.

Il s'est excusé auprès de l'équipe, de la direction, de moi et de tout le monde. Il s'agissait d'une erreur, mais il a gagné beaucoup de crédit au cours de sa longue période avec nous. Tout le monde demande : pourquoi il n'a pas été suspendu pour cette cérémonie ?

Car il a mérité d'être ici, si je suis franc. Je ne peux pas lui retirer ça. Nous avons géré ce problème très sérieusement. Vous pouvez me croire. Il a eu l'amende la plus importante et a pris du temps loin de l'équipe. Il va devoir bosser pour réparer son erreur.

Nous le savons, il le sait. Mais nous croyons en lui. Nous croyons en la culture de l'équipe et nous avançons", a répondu Joe Lacob pour NBC Sports.