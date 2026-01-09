Sur son podcast, Draymond Green a livré une critique sévère de l’arbitrage NBA, pointant le manque de responsabilité des officiels et s’interrogeant sur la capacité physique de certains à continuer.

Draymond Green n’a pas cherché à arrondir les angles. Dans le dernier épisode de son podcast, The Draymond Green Show, l’intérieur des Golden State Warriors a livré une critique frontale du fonctionnement de l’arbitrage NBA, en s’interrogeant à la fois sur la responsabilité des officiels et sur leur capacité physique à exercer à ce niveau.

Ses propos interviennent dans le contexte de l’expulsion très remarquée de Steve Kerr lors de la défaite de Golden State face aux Los Angeles Clippers, un match après lequel les arbitres avaient reconnu publiquement avoir manqué une décision importante.

« Quand ça arrive encore et encore, l’émotion monte »

Draymond Green explique d’abord comment la répétition d’erreurs arbitrales alimente la frustration des joueurs et des coaches, surtout lorsqu’ils ont le sentiment de ne disposer d’aucun recours.

« Si tu as l’impression que quelque chose t’arrive de manière flagrante encore et encore, le niveau d’émotion monte. Tu regardes ces situations et tu te dis : “Là, c’était clairement une erreur.” Steve s’est énervé, à juste titre. Tu ne peux pas annuler une expulsion, mais ce genre de choses te coûte de l’argent réel. »

Pour Green, la question dépasse largement une seule action ou une seule rencontre.

Une responsabilité absente selon Draymond Green

Le quadruple champion NBA met ensuite en parallèle les exigences imposées aux joueurs avec celles qui pèsent, selon lui, sur les arbitres.

« Je n’ai pas le droit de manifestement me tromper encore et encore dans mon travail. Si c’est le cas, je vais perdre mon emploi. Mais je n’ai pas vraiment vu beaucoup d’arbitres perdre leur travail. »

Un constat qui nourrit, à ses yeux, un sentiment d’injustice au sein de la ligue, en particulier lorsque les erreurs se répètent sans conséquences visibles.

L’âge et la condition physique des arbitres en question

Draymond Green va plus loin en évoquant l’âge et la mobilité de certains officiels encore en activité.

« Il y a des arbitres qui étaient déjà dans la ligue bien avant mon arrivée et qui peuvent à peine se déplacer, et ils arbitrent toujours. Parfois, les gens deviennent très âgés et sont constamment sur la route, ça peut être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a des arbitres qui sont là depuis longtemps, qui ne bougent plus très bien, et pourtant ça continue. Ce n’est pas vraiment un de ces métiers où tu finis par perdre ton poste. »

Sans viser de personnes nommément, Green questionne la capacité de certains arbitres à suivre le rythme physique imposé par la NBA moderne.

Steve Kerr a perdu patience

En revenant sur l’expulsion de Steve Kerr, Draymond Green insiste sur le fait qu’il existe un moment où on perd patience.

« En parlant de l’expulsion de Steve, oui, je pense qu’elle était justifiée. Parce qu’à quel moment ça s’arrête ? »

Pour lui, le problème n’est pas une décision isolée, mais la durée pendant laquelle certaines situations sont tolérées sans ajustement de la ligue.

Les commentaires hilarants de Snoop Dogg pendant l’expulsion de Steve Kerr