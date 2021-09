Draymond Green a senti un vrai déclic chez Team USA après la France

La Team USA a remporté les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. En finale, les Américains ont battu l'équipe de France (87-82). Mais en phase de poules, les Bleus avaient réussi à les faire tomber dès le premier match (83-76). Et Draymond Green s'en souvient encore...

Car après une préparation tronquée et marquée par deux défaites, les hommes de Gregg Popovich ont décidé de se parler franchement après ce revers. Un moment visiblement charnière dans la campagne olympique des Etats-Unis.

"Cette défaite ? Nous l'avons vraiment mal vécu. Après ce premier match, nous avons eu une réunion. Il y avait seulement les joueurs et nous avons parlé de ce que nous pensions devoir faire. En dehors de ce que les entraîneurs pensaient, de ce que les autres disaient, qu'est-ce qu'on sentait qu'on devait faire ?

Avec cette réunion, j'ai eu le sentiment qu'on a eu le OK de tout le monde d'être eux-mêmes. Normalement, on a une préparation de 4 à 5 semaines. Là, il y avait eu 2 semaines entre le début du camp et le premier match. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour tout comprendre.

Alors quand nous avons perdu ce premier match, nous avons eu l'impression que c'était la fin du monde. Parce que la France a battu l'équipe championne du monde en 2019, et bien qu'aucun d'entre nous n'ait joué dans cette équipe, vous entendez toujours cela et vous le ressentez toujours lorsque vous faites partie de Team USA.

Alors quand ils nous ont battus lors du premier match, vous entendez tout le monde parler du fait que le reste du monde a rattrapé les États-Unis. Mais nous savions que nous avions foiré ce putain de match. Nous savions donc que si nous corrigions certaines choses et jouions notre style de basket... nous allions battre tout le monde", a partagé Draymond Green lors de l'émission de Carmelo Anthony.