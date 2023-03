Pour des raisons personnelles, l'ailier des Golden State Warriors Andrew Wiggins se retrouve éloigné des terrains. Et pour le moment, un retour du Canadien pour la fin de la saison semble peu probable. Présent pour soutenir son coéquipier, l'intérieur Draymond Green a fustigé les rumeurs à ce sujet.

En effet, un bruit de couloir a récemment circulé concernant l'absence de l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves par rapport à une histoire d'infidélité. Déjà démentie par la compagne de Wiggins, cette rumeur a sérieusement agacé Green.

"Vous avez tous tellement envie de savoir ce qu'il se passe dans la vie des autres, du coup on se retrouve avec un truc comme ça. Parfois, les gens me dégoûtent ! Vous ne savez même pas ce qu'il doit gérer, et vous l'obligez à devoir gérer ça en plus ?

Et si ce n'était pas ce qu'il devait gérer à la base ? Il faut arrêter ! C'est dégoûtant", a fustigé Draymond Green pour son podcast.