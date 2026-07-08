Draymond Green va très certainement plaider la cause des Warriors auprès de LeBron James dans les prochains jours. Au point de faire pencher la balance en faveur de Golden State ?

Les Warriors n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans le dossier LeBron James. Selon une information relayée par Shams Charania, le King et Draymond Green doivent passer du temps ensemble dans les prochains jours.

Une simple rencontre entre deux anciens rivaux devenus amis proches ? Ou le début d'une ultime opération séduction menée par Golden State ? À ce stade, impossible de le savoir. Les deux hommes entretiennent une relation privilégiée depuis des années, et il n'y a évidemment rien d'anormal à les voir partager quelques jours de vacances. Mais le timing interroge.

Les Warriors ont perdu du terrain

Lorsque le nom de LeBron James a commencé à circuler loin de Los Angeles, Golden State est rapidement apparu comme l'une des destinations les plus excitantes. L'idée de le voir associé à Stephen Curry et Draymond Green faisait saliver, autant pour le niveau de basket que pour la portée historique d'un tel trio.

Pourtant, ces derniers jours, les Warriors semblent avoir perdu un peu de terrain dans les discussions. On entend davantage parler d'un retour à Cleveland, d'une réunion avec Miami, voire d'une piste menant à Philadelphie, ce qui reste assez surprenant. Pendant ce temps, Golden State paraît moins souvent cité parmi les favoris.

Et si cette rencontre entre Draymond Green et LeBron James était justement le moyen de relancer la machine ?

Plus que trois équipes vraiment en course pour LeBron James ?

Draymond Green, recruteur de luxe

Si les Warriors veulent encore croire à leurs chances, difficile d'imaginer meilleur ambassadeur que Draymond Green. Le quadruple champion NBA est l'un des joueurs les plus proches de LeBron James dans la ligue. Il peut lui parler comme un ami, mais aussi comme un potentiel coéquipier.

Et surtout, Draymond Green connaît très bien ce rôle. En 2016, il avait été l'un des acteurs importants de l'entreprise de séduction qui avait mené Kevin Durant à Golden State. Il savait quels arguments mettre en avant, quel projet vendre, quelle fenêtre de titre présenter.

L'ironie, évidemment, c'est qu'il a aussi été au centre de la fin de cette histoire. Son accrochage avec Kevin Durant pendant la saison 2018-19 avait marqué un tournant dans la relation entre KD et les Warriors, avant son départ quelques mois plus tard.

Le dernier coup de poker de Golden State ?

Rien ne dit que Draymond Green tentera vraiment de convaincre LeBron James. Peut-être que cette rencontre ne sera qu'un moment entre deux amis, sans aucune discussion sérieuse sur l'avenir du King.

Mais dans un feuilleton aussi scruté, chaque détail compte. Et si les Warriors cherchent encore une ouverture, ils savent que leur meilleur argument ne se trouve peut-être pas dans un bureau de dirigeant, mais dans la voix de Draymond Green.

Golden State peut vendre Stephen Curry, une culture de la gagne et une dernière vraie chance de titre. Mais pour que LeBron James tende réellement l'oreille, il faudra peut-être que le message vienne de quelqu'un qu'il connaît, qu'il respecte et qu'il écoute.

Le dernier espoir des Warriors dans ce dossier s'appelle peut-être tout simplement Draymond Green.