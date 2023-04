L'expulsion (logique) de Draymond Green dans le game 2 contre Sacramento a fait réagir les acteurs de la série après la rencontre. Si personne n'a vraiment contesté la faute flagrante et le renvoi de Green au vestiaire, quelques Warriors estiment que ça ne serait pas arrivé sans le geste de Domantas Sabonis en premier lieu.

L'intérieur des Kings, qui s'est fait assez lourdement piétiner au sternum par son homologue de Golden State, avait accroché le pied de Draymond alors que celui-ci essayait de repartir vers l'avant. Klay Thompson a tenu à défendre son camarade en insistant sur la responsabilité de l'international lituanien.

"Qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un attrape ton pied alors que tu cours à pleine vitesse. C'est sale, ce n'est pas cool. Je ne dis pas que ce que Draymond a fait est bien, mais tu ne peux pas attraper le pied de quelqu'un alors qu'il sprinte. Moi je ne ferais pas ça, c'est fou".

Pour rappel, Sabonis a pris une faute technique sur cette action et a manqué ses deux lancers. On attend maintenant de voir si la ligue prévoit une suspension à l'encontre de Draymond Green pour cette nouvelle ruade. C'est peu probable, mais ce serait un coup dur pour des Warriors déjà menés 2 à 0 et qui n'auront pas le droit à l'erreur lors de leurs deux matches à domicile.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

