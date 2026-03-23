Draymond Green a exprimé sa frustration face à la situation des Warriors, affirmant qu’il en avait « marre du play-in ».

La frustration monte du côté des Golden State Warriors. Coincée dans la zone de play-in, la franchise californienne peine à retrouver son statut de contender… et Draymond Green ne cache plus son agacement.

Avant leur match face aux Dallas Mavericks, les Warriors affichent un bilan de 33-38 et occupent la 10e place de la conférence Ouest.

Dans son podcast, Draymond Green a été très direct sur la situation.

« J’en ai marre du play-in. On dirait qu’on est un aimant à play-in. »

Le vétéran reconnaît malgré tout la réalité actuelle de son équipe.

« Ça craint, mais c’est aussi une opportunité d’accrocher les playoffs. C’est notre réalité. On ne va pas sortir du play-in (pour être directement en playoffs, les 6e ayant 11 victoires de plus), et on ne va pas non plus sortir de la zone par le bas (NOLA, 11e, a 8 victoires de moins). Donc on est sûr d’être en play-in. »

Habitués à jouer le titre avec Stephen Curry et sous les ordres de Steve Kerr, les Warriors vivent une période plus compliquée. Entre blessures et irrégularité, Golden State n’arrive plus à s’installer durablement parmi les meilleures équipes de l’Ouest.

Green souligne que le discours du coach est désormais limpide : accepter la situation. Le play-in n’est plus une menace, un risque, mais une certitude.

En 13 ans de carrière, avec quatre titres NBA et un trophée de Defensive Player of the Year, Draymond Green a connu les sommets. Alors forcément, enchaîner les saisons dans le ventre mou de la conférence Ouest a de quoi frustrer.

Mais pour les Warriors, une chose est claire : il faudra passer par le play-in pour espérer prolonger la saison.