Draymond Green aux Lakers, les Warriors étaient ok…

Dans les négociations pour Giannis Antetokounmpo, les Golden State Warriors étaient prêts à envoyer Draymond Green aux Los Angeles Lakers.

Il ne s'agit pas d'un secret : Draymond Green n'était pas intouchable lors de la dernière deadline des trades en février dernier. Impliqués dans les discussions pour récupérer Giannis Antetokounmpo, les Golden State Warriors se montraient prêts à sacrifier le vétéran de 36 ans.

Et d'après le journaliste Brett Siegel, les Dubs ont initié des négociations pour trouver un point de chute à Green. Pour séduire les Bucks, les Warriors voulaient assembler un package agressif avec Jonathan Kuminga, Moses Moody et plusieurs picks.

Pour avoir d'autres atouts à proposer, les Californiens ont cherché à obtenir un pick supplémentaire au premier tour de la Draft. Et avec cette idée en tête, Golden State avait soumis la possibilité d'envoyer Green aux Los Angeles Lakers !

Mais face à l'impossibilité de s'entendre avec les Bucks, les Warriors ont abandonné cette option. Il sera désormais intéressant de voir la position de GS avec Green cet été. Car sur le marché, les Warriors ont prévu de se montrer agressifs. Que ce soit pour Antetokounmpo ou pour Kawhi Leonard.

Et le nom de Draymond Green, sous contrat jusqu'en 2027 (player option), pourrait donc revenir sur la table...

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