Draymond Green, la mise au point du boss des Warriors

Après l'agitation concernant l'avenir de Draymond Green à la deadline, le boss des Golden State Warriors Joe Lacob a pris la parole.

Le nom de Draymond Green a beaucoup fait parler à l'occasion de la deadline des trades. Un départ de l'intérieur des Golden State Warriors a visiblement incarné une possibilité... pour récupérer Giannis Antetokounmpo.

Après la deadline, le GM des Warriors Mike Dunleavy a réalisé une première mise au point : les Dubs n'ont jamais cherché à se séparer du vétéran de 35 ans. Cependant, ce discours a suscité des doutes. Pourquoi ? Car il a également nié des discussions pour un départ de Jimmy Butler.

Problème, Golden State a discuté pour récupérer Antetokounmpo et un deal était impossible sans inclure Green ou Butler. De son côté, le boss des Warriors, Joe Lacob, a tenu à prendre la parole concernant Green.

"Draymond n'a jamais fait l'objet de discussions pour un échange ; Mike a totalement dit la vérité. Je sais qu'il s'est fait beaucoup critiquer pour cela. Et il semblait effectivement sur la défensive. Je pense qu'il le reconnaîtrait rétrospectivement.

Je peux vous dire qu’il n’a jamais été mis sur le marché. Il est un élément central de notre franchise. On ne transfère pas un Draymond Green simplement ou facilement. On le fait si on y est obligé, si on en tire une valeur considérable et si cela permet d'améliorer l'équipe.

Même Draymond a déclaré qu'il comprenait cela. Il faut tenir compte de ces éléments. Mais son nom n'a jamais été spécifiquement évoqué avec une autre équipe. Et c'est la vérité", a insisté Lacob pour The San Francisco Standard.

Draymond Green incarne une légende de GS. Il n'est bien évidemment pas question de l'échanger sauf opportunité impossible à refuser.

