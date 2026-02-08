Mike Dunleavy dément pour Draymond Green

Draymond Green aurait carrément fait un discours qui ressemblait à un aurevoir après bientôt 14 ans passés dans le vestiaire des Golden State Warriors. Le joueur s’attendait à être transféré et le fait que les infos soient relayées de manière aussi claire laissait penser que son nom circulait activement dans les discussions autour d’un transfert, même si, a priori, son départ ne pouvait concerner qu’une éventuelle arrivée de Giannis Antetokounmpo à San Francisco. C’est probablement le seul scénario dans lequel la franchise californienne se séparerait de son futur Hall Of Famer.

Mais Mike Dunleavy, le GM, a tenu à démentir publiquement toutes ces rumeurs : « Son nom n’était pas dans les conversations, sauf quand des équipes nous appelaient pour se renseigner à son sujet. L’idée selon laquelle il est resté à Golden State après la deadline est grandement exagérée puisqu’il n’a jamais été proche d’être transféré. » Pourtant, Draymond Green lui-même relaie un appel avec son dirigeant qui pouvait semer le doute : « Il n’a pas écarté la possibilité que je sois tradé. Il n’a pas dit que je ne serai pas dans l’échange [pour Giannis Antetokounmpo] donc je me suis dit que ce serait moi. »

Les Warriors auraient cherché à faire venir la superstar grecque lors de la deadline et un transfert était tout simplement impossible sans inclure Green ou Jimmy Butler. Interrogé sur le sujet, Mike Dunleavy a aussi nié pour Butler. Donc à ce moment-là, il nous prend pour des jambons pour rester poli. Il y a forcément l’un de ces deux joueurs dont le départ a été envisagé il y a quelques jours.