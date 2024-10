Draymond Green ne voit pas le besoin d’une troisième star

Il ne s’agit pas d’un secret, les Golden State Warriors ont longtemps pensé à recruter une troisième star cet été. Cette volonté, de se renforcer autour de Stephen Curry et de Draymond Green, s’est confirmée avec des intérêts concrets pour Paul George et Lauri Markkanen.

Mais les deux dossiers n’ont pas abouti. Récemment, il se disait même que les Dubs avaient envisagé Karl-Anthony Towns. Mais sans pouvoir matcher le package des New York Knicks. En tout cas, les recherches ont été sérieuses.

Mais pour Green, les Californiens n’ont pas l’obligation de recruter une troisième star pour rivaliser avec les meilleures équipes.

"Cela aurait pu être un mauvais choix, d'ailleurs. Markkanen ici, on ne sait pas. Nous ne l'avons jamais vu. On n’a donc pas pensé à ce qui aurait pu se passer parce que nous ne savons pas à quoi cela ressemble.

Tant que nous sommes sur le terrain (Curry et lui, ndlr), nous avons une chance. Une fois que vous êtes en Playoffs, on voit des adversaires se louper et oublier de jouer au basket. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une chance", a confié Draymond Green à ESPN.

Avec un Curry en forme, Golden State sera toujours un danger. Et cette saison, l’effectif profond permet à cette équipe de nourrir des ambitions. Pour les Playoffs ? Oui bien sûr. Pour viser le titre NBA ? Il manque certainement une pièce majeure malgré l’avis de Draymond Green...

