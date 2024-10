Lors de la Free Agency 2023, Draymond Green a choisi de rester aux Golden State Warriors. A l'époque, l'intérieur a signé un deal à 100 millions de dollars sur 4 ans avec les Dubs. Mais avant de prolonger en Californie, le joueur de 34 ans a pris le temps de la réflexion.

Au terme d'une saison 2022-2023 éprouvante sur le plan individuel, il a même pensé à un départ. A l'image de Klay Thompson, parti aux Dallas Mavericks cet été, Green a envisagé un nouveau départ.

Mais finalement, il a eu l'envie de finir aux Warriors.

"Si j’ai eu cette réflexion ? Oui, à 1000%, et j’étais vraiment proche de faire un autre choix. C’est un business. Lors de ma Free Agency, j’ai eu cette réflexion. Est-ce que j’ai besoin d’un nouveau départ ? Quelle est l’importance pour moi de mon héritage ici ?

Continuer à construire cela, c'est la façon dont je veux partir. Mais la réalité, c'est que dans le sport, la probabilité que cela se termine selon vos conditions est aussi grande que ça (avec un geste pour dire tout petit, ndlr). Dans le sport, ça ne se termine jamais selon vos conditions.

Nous ne pouvons qu'espérer et prier pour que ce soit le cas, mais la réalité est qu'il y a beaucoup plus de chances que ce ne soit pas le cas", a rappelé Draymond Green pour NBC Sports.

Et il s'agit justement de la grande différence entre Green et Thompson. Sans lui donner le max, les Warriors avaient la volonté de retenir Draymond Green. Pour Klay Thompson, la porte était bien plus ouverte...

