Draymond Green renonce à 27 millions, LeBron aux Warriors c’est plausible !

Le projet le plus fou de l’été NBA vient peut-être de gagner en crédibilité. Selon ESPN, Draymond Green a décidé de décliner sa player option à 27,7 millions de dollars pour devenir free agent. Sur le papier, cela ressemble à un choix surprenant pour un joueur de 36 ans. Dans les faits, ce mouvement pourrait surtout être une manière d’aider les Golden State Warriors à monter leur dernier grand coup autour de Stephen Curry.

L’idée, désormais, est claire : donner suffisamment de flexibilité financière aux Warriors pour tenter de signer LeBron James via la mid-level exception, tout en continuant de travailler sur un trade pour Anthony Davis. Autrement dit, Golden State n’a pas simplement envie de renforcer son effectif. La franchise rêve de former un Big Four Curry-LeBron-AD-Draymond, avec la sensation d’assister à un crossover improbable entre un All-Star Game, une réunion de famille Klutch Sports et un film Expendables.

Les Warriors version Expendables, le dernier coup de l'ère Curry ?

Draymond, le sacrifice qui change tout ?

Le geste de Draymond Green n’est évidemment pas anodin. En refusant 27,7 millions garantis, l’intérieur ne tourne sans doute pas le dos aux Warriors. Il leur ouvre plutôt une porte. La suite logique serait de le voir revenir à Golden State avec un nouveau contrat, probablement plus bas ou mieux structuré, afin de dégager la marge nécessaire pour activer cette fameuse MLE.

C’est là que le dossier LeBron James devient intéressant. A 41 ans, le King n’a plus forcément besoin du plus gros chèque possible. S’il veut se donner une dernière vraie chance de jouer le titre, l’idée de rejoindre Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green et, potentiellement, Anthony Davis, a évidemment de quoi faire réfléchir. La présence d’AD, son ancien lieutenant aux Lakers, serait même l’argument central du pitch des Warriors.

Anthony Davis, la première pièce du domino

Reste que tout dépend désormais d’Anthony Davis. Les Warriors tentent de monter un trade avec les Washington Wizards, et le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours. L’opération s’annonce lourde : Jimmy Butler, dont le contrat expirant peut servir de base salariale, devrait probablement être inclus, avec du capital de Draft en plus.

Si Golden State parvient à récupérer Davis, le message envoyé à LeBron serait limpide : viens finir l’histoire avec nous. Dans cette configuration, les Warriors pourraient aligner Curry, LeBron, Davis et Draymond, quatre joueurs dont le prime appartient au passé, mais dont le cerveau basket, l’expérience et le talent pur resteraient assez effrayants sur une série de playoffs.