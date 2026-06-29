Et si les Warriors décidaient de jeter leurs dernières forces dans la bataille ? Depuis dimanche, une rumeur aussi spectaculaire qu'improbable circule aux États-Unis : Golden State tenterait d'abord de récupérer Anthony Davis via un trade avec les Wizards, avant d'utiliser cette arrivée comme argument pour convaincre LeBron James de quitter les Lakers lors de la free agency.

Sur le papier, cela ressemble presque à un scénario écrit par Hollywood. Dans les faits, plusieurs insiders assurent pourtant que cette idée existe bien dans les bureaux des Warriors. Et plus on y réfléchit, plus on se dit qu'il y a une certaine logique derrière cette folie apparente.

Le plan est-il seulement réalisable ?

La première étape serait un trade pour Anthony Davis. Pour absorber son contrat, Golden State devrait envoyer Jimmy Butler, actuellement blessé après sa rupture des ligaments croisés, ainsi que plusieurs choix de Draft. Butler lui-même aurait conscience que son avenir dans la Bay Area n'est pas forcément garanti, ce qui rend ce scénario un peu moins farfelu qu'il n'y paraît.

Une fois Davis récupéré, les Warriors pourraient présenter un argument de poids à LeBron James : retrouver son partenaire de toujours, évoluer avec Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr, et tenter une dernière fois de jouer un titre avant la retraite.

À cela pourrait même venir s'ajouter un autre visage bien connu. Si les rumeurs de buyout autour de Klay Thompson venaient à se concrétiser après un éventuel transfert, difficile de ne pas imaginer Golden State tenter également le coup. On entrerait alors dans une dimension totalement assumée de réunion d'anciens combattants.

Les Expendables version NBA

Difficile de ne pas penser à Expendables, cette saga qui réunissait toutes les légendes des films d'action dans une seule équipe. Curry, LeBron, Davis, Green, Thompson... La plupart ont dépassé leur prime, tous traînent leur lot de blessures ou d'interrogations physiques, mais chacun reste capable de faire basculer un match lorsqu'il est en bonne santé.

On pourrait même imaginer un cinq composé de Stephen Curry, Klay Thompson, LeBron James, Draymond Green et Anthony Davis. Une équipe qui ressemblerait presque à une réunion de Team USA, avec Steve Kerr sur le banc pour compléter le tableau.

Le simple fait de voir ces joueurs partager le même vestiaire aurait quelque chose de fascinant. Sportivement, l'alchimie serait évidemment loin d'être garantie. Médiatiquement, en revanche, ce serait un événement colossal.

Est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner ?

C'est évidemment la grande question. L'âge de Curry et LeBron, les blessures récurrentes de Davis, l'usure de Green, le niveau actuel de Thompson... Il existe autant de raisons d'être sceptique que de s'enthousiasmer.

Sur 82 matches, cette équipe aurait probablement besoin d'une gestion très intelligente des minutes et d'un banc capable d'absorber de nombreuses absences. La moindre blessure importante pourrait faire s'écrouler tout le projet.

Mais les playoffs racontent parfois une autre histoire. Si tout ce beau monde arrivait en bonne santé au printemps, avec Steve Kerr aux commandes, une défense articulée autour d'Anthony Davis et Draymond Green, le génie offensif de Curry et LeBron, ainsi que quelques vétérans bien choisis autour, personne n'aurait réellement envie d'affronter cette équipe sur une série de sept matches.

Le dernier cadeau pour Stephen Curry ?

Depuis plusieurs années, Golden State cherche désespérément la bonne formule pour prolonger la fenêtre de titre de Stephen Curry. Les jeunes n'ont jamais réellement pris le relais. Les paris effectués depuis le dernier sacre en 2022 n'ont pas permis de retrouver le sommet.

Alors, quitte à prendre un risque, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la logique ? Les Warriors savent qu'ils ne construiront plus une dynastie. En revanche, ils peuvent encore tenter de créer une équipe capable de jouer le titre pendant une ou deux saisons. Ce serait probablement la dernière cartouche de cette génération exceptionnelle.

Alors oui, il y a énormément de "si". Si Anthony Davis est bien tradé. Si LeBron accepte de venir. Si Klay Thompson redevient disponible. Si les corps tiennent. Si les égos cohabitent.

Mais il y a aussi cette petite voix qui rappelle qu'on parle de Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green, Steve Kerr... et peut-être Klay Thompson.

Sur le papier, cela ressemble à une idée complètement folle.m et c'est justement pour ça qu'on a envie de la voir.

Comme je le disais dans le CQFR ce matin : on achète l'expérience, même si on n'est pas certain d'y croire.