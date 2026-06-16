Pour Draymond Green, les Spurs ont manqué une occasion de montrer leur maturité en quittant immédiatement le parquet après leur défaite.

La défaite des San Antonio Spurs en Finales NBA continue de faire réagir. Cette fois, c'est Draymond Green qui a pointé du doigt l'attitude de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers après le sacre des New York Knicks.

Dans son podcast, l'intérieur des Warriors a regretté que les joueurs de San Antonio aient quitté le parquet immédiatement après le buzzer final du Game 5, remporté 94-90 par New York.

« Vous n'allez même pas lui serrer la main ? »

Green a d'abord mis en avant l'attitude de Jalen Brunson au moment de célébrer le titre.

« Au fait, vous n'allez même pas aller serrer la main de Jalen Brunson ? Aucun problème. Quelle a été la première chose qu'a faite Jalen Brunson ? Il est allé directement voir Mitch Johnson. Respect. Beaucoup de respect. »

Le quadruple champion NBA a expliqué qu'il aurait aimé voir les joueurs des Spurs rester sur le terrain pour féliciter leurs adversaires.

« J'aurais aimé que les joueurs des Spurs soient là pour leur serrer la main. Ils sont partis. C'était décevant. Vraiment un peu décevant. »

« Je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse »

Selon Green, cette réaction traduit surtout un manque de maturité.

« Les voir quitter le terrain comme ça, c'était triste. Je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. »

Avant de renchérir avec ce qui ressemblait à une pique envers Victor Wembanyama :

« Je vais mettre ça sur le compte de l'absence d'un leader capable de leur montrer que c'est comme ça qu'on doit agir. Pas en quittant le terrain. »

Green a ensuite développé ce qu'il considère comme une règle fondamentale du sport de haut niveau.

« Il y a une façon de gagner et une façon de perdre. Et quitter le terrain sans regarder celui qui vous a battu dans les yeux, ce n'est pas la bonne façon de perdre. »

Un conseil adressé directement aux Spurs

L'intérieur des Warriors a même reconnu que cette scène l'avait particulièrement marqué parce qu'il croit beaucoup au potentiel de cette jeune équipe.

« Je déteste ça. Je déteste quand les gens font ça. Et j'ai détesté voir ces jeunes Spurs le faire parce que je pense vraiment qu'ils sont capables d'accomplir quelque chose de spécial. »

Green a finalement encouragé les joueurs de San Antonio à reprendre contact avec les leaders des Knicks.

« J'encouragerais ces jeunes Spurs à contacter Jalen Brunson, d'une manière ou d'une autre. À contacter Karl-Anthony Towns. À contacter Josh Hart. Et à leur dire : “Félicitations.” »

Une sortie qui ne devrait pas passer inaperçue alors que les Spurs digèrent encore la défaite la plus douloureuse de l'ère Wembanyama.