Les Warriors déterminés à trouver celui qui a fait fuiter la vidéo

L'ironie, c'est que l'auteur de la fuite pourrait être sanctionné bien plus lourdement que Draymond Green par les Warriors.

The Athletic nous présentait « l’indicent » entre Draymond Green et Jordan Poole comme une « altercation » où les deux coéquipiers se sont chauffés, poussés, avant que le vétéran mette une droite au jeune homme dans le feu de l’action. Les Golden State Warriors ont eux aussi minimisé l’affaire, le GM Bob Myers assurant d’emblée que Green ne raterait aucun match (et peut-être que ce sera effectivement le cas) même si la franchise réfléchissait à une éventuelle sanction.

Mais le décalage avec la vidéo est saisissant. Il s’agit tout bonnement d’une agression violente, avec un joueur qui frappe un coéquipier en traître, en prenant de l’élan, le mettant K.O. sans quasiment que personne n’intervienne. Les séquelles physiques auraient pu être terribles si le coup de poing asséné par l’intérieur All-Star avait touché sa cible ne serait-ce que 5 centimètres plus haut. Les séquelles mentales seront peut-être même encore plus importantes.

La vidéo du coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole a fuité

Vu que les images font voler en éclat ce que la presse (influencée par Klutch Sports, l’agence puissante qui représente Draymond Green ?) et l’organisation essayaient de relayer, les Warriors se retrouvent dans une situation très embarrassante et il cherche activement un coupable. Pas seulement leur joueur star mais aussi (et surtout ?) l’homme responsable de la fuite de cette vidéo.

Selon ESPN, la franchise va employer tous les moyens légaux pour retrouver la taupe, qui sera très probablement licenciée. Soit une sanction sans doute plus importante que celle dont écopera Green. Les dirigeants californiens enquêtent évidemment aussi sur ce coup et le contexte dans lequel il a été porté.

Le joueur de 32 ans s’est excusé auprès de ses coéquipiers et il devrait reprendre l’entraînement aujourd’hui.