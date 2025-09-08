Dwight Howard relance son beef avec Shaq… et accuse Soulja Boy

Même au Hall of Fame, Dwight Howard n’a pas résisté à l’envie de remettre sur la table l’un des feuilletons les plus improbables de la NBA. Intronisé ce week-end, l’ancien pivot du Magic et des Lakers a surpris tout le monde en désignant un coupable inattendu dans sa rivalité avec Shaquille O’Neal : « Nous sommes frères dans cette fraternité du basketball, et parfois, on se prend la tête pour les trucs les plus ridicules. Au final, tout est de la faute de Soulja Boy », a-t-il lâché dans son discours, déclenchant l’hilarité de l’assemblée.

Le beef entre Dwight Howard et Shaq, longtemps perçu comme une rivalité de stars partageant le même vignette "Superman", trouve en réalité son origine dans une anecdote surprenante. Selon Howard, la genèse remonte à une chanson de Soulja Boy intitulée “Superman”, qu’il affectionnait particulièrement, notamment pour son côté dansant. Durant un entraînement, après avoir enchaîné un dunk, ses coéquipiers l’ont apostrophé : « Man, you’re really Superman. We’re going to call you Superman. » C’est ainsi que le surnom est devenu une réalité ludique.

Un beef de presque 20 ans !

Cette anecdote racontée par Dwight Howard renvoie à ses premières saisons avec Orlando. La chanson de Soulja Boy, Crank That, sort en 2007 et devient immédiatement un énorme tube aux États-Unis. À ce moment-là, Howard est en train de s’imposer comme la jeune star du Magic (drafté en 2004, il a 21 ans en 2007). C’est donc au cours de la saison 2007-2008, en plein cœur de l’explosion de la chanson, que ses coéquipiers ont commencé à l’appeler « Superman ». Quelques mois plus tard, il enfonce le clou au Slam Dunk Contest 2008 avec son fameux dunk en cape de Superman… ce qui irrite Shaquille O’Neal, qui se considérait comme le seul et unique détenteur de ce surnom.

Un clin d’œil qui en dit long sur la longévité de ce clash. Car si la brouille entre Shaq et Dwight remonte à cette époque donc où Howard s’était autoproclamé « Superman », elle a connu de nombreux rebondissements. Ces derniers mois encore, Howard a tenté d’expliquer son point de vue, mais aussi d’aller au contact : « À ce stade, je me dis : est-ce qu’on doit se mettre sur la gueule ? Qu’est-ce qu’on fait ? », a-t-il lâché, mi-sérieux, mi-ironique.

En face, Shaq a répliqué sur les réseaux avec son ton habituel, sec et condescendant : « Le fait que tu crois que je me soucie de toi est drôle… Je ne prononcerai plus jamais ton nom ». Autant dire que l’ancien pivot des Lakers n’a aucune intention d’apaiser les choses. Howard, lui, a contre-attaqué frontalement, accusant Shaq d’être rongé par l’insécurité et la jalousie : « Tu es insécure… jaloux de Kobe, de Penny, de D-Wade… de Charles aussi… grandis un peu ».

Shaq Vs Howard : un clash qui amuse autant qu’il divise

Si l’échange a de quoi faire sourire, il rappelle aussi à quel point les égos des légendes NBA ne s’éteignent pas avec la retraite. Shaq et Dwight resteront à jamais liés par leur passage aux Lakers, mais surtout par ce conflit d’images et de reconnaissance. Derrière les punchlines, c’est toujours la même bataille : qui est le vrai « Superman » ?

En attendant une improbable réconciliation, les fans se régalent de ce feuilleton sans fin. Howard, désormais Hall of Famer, n’a peut-être pas le palmarès de Shaq, mais il garde une arme : la répartie. Et avec Soulja Boy désormais dans l’équation, la rivalité a encore gagné un épisode pour le moins inattendu.

Kobe-Shaq : l'entretien culte où ils sont redevenus frères