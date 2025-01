Dwyane Wade a vaincu un cancer

Dwyane Wade avait tenu l'information secrète, pour gérer ça dans le calme et auprès de ses proches. Et aujourd'hui, il est pleinement soigné et en parfaite santé. Mais tout de même... La légende du Miami Heat a révélé cette semaine qu'on lui avait diagnostiqué la présence d'une tumeur cancéreuse au niveau du rein. Contraint d'être opéré, Wade a perdu 40% de son organe, mais a été traité à temps pour éviter que le cancer ne se propage. Il est revenu sur cet épisode plus que délicat de sa vie de jeune retraité.

"Ce processus jusqu'à l'opération... Mes enfants m'ont vu être faible. Je ne me suis jamais senti aussi vulnérable dans ma vie. J'étais vraiment en difficulté. On ne veut jamais que notre famille nous voit en situation de faiblesse. [...] Ma famille ne parle pas toujours beaucoup et n'est pas toujours d'accord avec moi. Mais tout le monde a été présent pour moi. J'ai trouvé de la force au milieu de ma faiblesse."

Dwyane Wade milite pour que les hommes aillent consulter lorsqu'ils ont une alerte ou des problèmes inhabituels. C'est en voyant qu'il urinait plus difficilement que le triple champion NBA s'est rendu compte que quelque chose clochait, en corrélation avec des crampes ressenties au niveau du ventre.

