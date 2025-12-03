La proposition de Dwyane Wade pour le All-Star Game

La NBA va tenter encore une nouvelle formule pour son All-Star Game. Cette saison, 16 joueurs Américains défieront 8 internationaux lors d’un tournoi à trois équipes. Autant dire qu’il est déjà probable que ce schéma ne soit pas reconduit à l’avenir mais c’est un test pour la ligue, en attendant peut-être un duel à 12 contre 12 entre les joueurs des Etats-Unis et ceux du reste du monde. Dwyane Wade pense que le problème ne vient pas uniquement du mode opératoire mais aussi du calendrier.

« Je ne pense pas qu’on devrait arrêter la saison pour faire le All-Star Game. Je vois le Pro Bowl [en NFL] et nous ça devrait être pareil. Ça devrait être un trip, des vacances. Ça devrait être le moment pour tous les gars qui ont eu une belle saison de venir avec leur famille et leurs amis pour apprécier le fait d’être un All-Star. Là, aujourd’hui, être un All-Star c’est répondre à des tonnes de sollicitations, essayer d’avoir un bon match puis repartir directement dans sa saison trois ou quatre jours après. »

C’est une idée comme une autre. Mais qui va vouloir aller passer des vacances à Cleveland ou Detroit quand ces villes auront l’honneur d’organiser le All-Star Game ? Dans tous les cas, ça ne poussera pas forcément les meilleurs joueurs du monde à se donner un peu plus lors du match de gala.