Légende du Heat, Dwyane Wade considère déjà Victor Wembanyama comme un joueur sans faiblesse, comparable à Jordan ou LeBron.

Victor Wembanyama continue d’impressionner les plus grandes légendes de la NBA. Cette fois, c’est Dwyane Wade qui s’est enflammé au sujet du phénomène des San Antonio Spurs.

Dans un papier d’ESPN pour lequel il a été consulté, l’ancienne star du Miami Heat a estimé que Wembanyama affichait déjà un niveau de domination comparable à celui de Michael Jordan ou LeBron James.

« On parle de Jordan, de LeBron et de tous ces gars-là, on parle toujours de leurs accomplissements. Mais avec Wemby, on pourrait déjà s’arrêter maintenant et dire qu’on a vu quelqu’un qui est vraiment très bon partout », a expliqué Wade.

« Il n’a aucune faiblesse. C’est incroyable. »

L’ancien arrière considère surtout que l’intérieur français possède déjà une domination totale des deux côtés du terrain.

« Défensivement, il est tout aussi dominant qu’offensivement. Il a une domination totale des deux côtés du parquet », a ajouté Wade.

À seulement 22 ans, Wembanyama continue effectivement d’empiler les distinctions individuelles. Le Français a remporté cette saison son premier trophée de Défenseur de l’année à l’unanimité avant d’être sélectionné dans une All-NBA Team.

Le pivot des Spurs a tourné à 24,6 points, 11,4 rebonds et 3,2 contres de moyenne durant la saison régulière.

Surtout, ses premiers playoffs ont encore renforcé le sentiment qu’il pourrait rapidement devenir le nouveau visage de la ligue. Et peut-être l’un des plus grands (ou le plus grand) joueurs de l’histoire.

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