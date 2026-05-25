Le coup de gueule de Popovich qui a réveillé les Spurs

A l’ancienne, Gregg Popovich a mis les Spurs devant leurs responsabilités après le game 3. Visiblement, ça a fonctionné

Gregg Popovich n’est plus sur le banc des Spurs au quotidien, mais visiblement, son influence reste intacte dans le vestiaire de San Antonio. Après la lourde défaite du Game 3 face au Thunder (123-108), le légendaire coach est descendu voir les joueurs et le message a manifestement secoué tout le monde.

C’est De’Aaron Fox qui a raconté la scène après la victoire autoritaire des Spurs dans le Game 4. “C’était la première fois cette saison qu’il entrait dans le vestiaire après un match et qu’il disait : ‘Non, ça c’est n’importe quoi… ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket.’ Évidemment, il a eu quelques mots bien choisis pour nous”, a expliqué le meneur à NBC.

Le timing n’a rien d’anodin. Lors du Game 3, San Antonio avait complètement perdu le fil après un départ canon, avant de se faire marcher dessus par le banc d’OKC, auteur de 76 points. Les Spurs avaient semblé mous défensivement, dépassés dans l’intensité et incapables de répondre à l’énergie du Thunder.

Wembanyama taille patron, les Spurs éteignent OKC dans le game 4

Deux jours plus tard, la réponse a été immédiate. Les Spurs ont étouffé Oklahoma City dans le Game 4, remporté 103-82, en tenant le Thunder à 33% au tir et à seulement 18,2% derrière l’arc. Victor Wembanyama a encore porté les siens avec 33 points, mais c’est surtout l’attitude collective qui a sauté aux yeux : plus d’agressivité, plus de discipline et une défense retrouvée.

Même loin du banc, “Coach Pop” reste donc capable de remettre toute une franchise au garde-à-vous avec quelques phrases bien senties. Et au vu de la réaction des Spurs dans le Game 4, le message est clairement passé.