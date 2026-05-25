Wembanyama taille patron, les Spurs éteignent OKC dans le game 4

Les San Antonio Spurs étaient presque dos au mir. Ils ont répondu avec leur match défensif le plus impressionnant des playoffs. Sous pression après deux défaites de suite et avec la menace d’un 3-1 quasiment rédhibitoire face au champion en titre, San Antonio a complètement étouffé l’ Oklahoma City Thunder pour s’imposer (103-82) dans le Game 4 et revenir à 2-2 dans cette finale de conférence Ouest.

Cette fois, les Spurs n’ont pas seulement gagné. Ils ont donné l’impression d’avoir peut-être changé le ton de la série.

Depuis le début des finales de conférence, Oklahoma City imposait sa physicalité, son agressivité et sa capacité à faire dérailler émotionnellement son adversaire. Pour la première fois, San Antonio a rendu les coups… et a même frappé en premier.

Le symbole parfait de cette réponse s’appelle évidemment Victor Wembanyama.

Wembanyama, la réponse

Très frustré après son Game 3, le Français avait expliqué qu’il devait être meilleur pour rendre ses coéquipiers meilleurs. Il a joint les actes à la parole avec une performance énorme : 33 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 contres à 11/22 au tir.

Surtout, il a attaqué ce match avec une agressivité qu’on n’avait pas suffisamment vue jusque-là dans la série.

Wembanyama a pris quatre tirs dans les trois premières minutes, a marqué ou créé 17 points dans le premier quart-temps et, pendant les huit premières minutes du match, il a quasiment scoré autant qu’OKC à lui seul. On a retrouvé ce fameux “killer instinct” dont les Spurs avaient désespérément besoin.

Évidemment, il y a aussi eu ce moment complètement fou juste avant la pause. Victor Wembanyama a planté un tir proche du milieu du terrain au buzzer de la mi-temps avant de partir vers les vestiaires en serrant le poing et en hurlant sa rage. Toute la soirée des Spurs a ressemblé à cette séquence : de l’énergie, de la confiance et une vraie volonté d’imposer enfin leur loi au Thunder.

San Antonio a d’ailleurs démarré très fort pour le deuxième match de suite après le 15-0 du Game 3. Sauf que cette fois, les Texans n’ont jamais laissé Oklahoma City revenir.

Encore un gros début de match texan

Après un contre de Wembanyama sur une tentative de Jared McCain, Devin Vassell a lancé un alley-oop pour le Français dans le cadre d’un énorme 16-0 qui a donné 23-8 aux Spurs. Contrairement au match précédent, cet écart n’a jamais fondu.

La grande différence est venue du plan défensif, dans un soir où le Thunder était limité par les absences de Jalen Williams et Ajay Mitchell.

Au lieu de vendre leur âme pour piéger Shai Gilgeous-Alexander avec des traps très hauts, les Spurs ont totalement changé leur approche. San Antonio a défendu “par comité” avec Stephon Castle en premier rideau, aidé tour à tour par Julian Champagnie, De'Aaron Fox, Devin Vassell et Dylan Harper, pendant que Wembanyama venait parfois fermer l’accès au cercle.

Surtout, San Antonio est resté beaucoup plus discipliné sur les shooteurs. Résultat : OKC a terminé à seulement 33% au tir et un terrible 6/33 à 3-points. Le Thunder n’a inscrit qu’un seul tir extérieur en première mi-temps (1/11) et seulement 38 points avant la pause. Chaque possession semblait pénible : remonter le ballon, sortir des écrans, recevoir une passe ou attaquer le cercle demandait un effort énorme.

Le banc des Spurs a eu de l’orgueil

C’est peut-être le signe le plus fort envoyé par San Antonio : les Spurs ont réussi à mettre l’attaque du Thunder “dans une boîte” sans avoir besoin de défendre dans le chaos.

Même le banc texan a répondu après la catastrophe du Game 3. Battus 76-23 chez les remplaçants vendredi, les Spurs ont cette fois limité OKC à 34 points de banc tout en en inscrivant 30 eux-mêmes.

De'Aaron Fox a ajouté 12 points, 10 rebonds et 5 passes malgré sa cheville encore diminuée. Stephon Castle et Vassell ont chacun marqué 13 points dans un match où la contribution collective a probablement compté autant que la performance monstrueuse de Wembanyama.

Même si le Thunder n’a jamais vraiment semblé paniquer (on a encore vu des sourires sur le banc autour de SGA ou de Jalen Williams malgré le scénario) Oklahoma City vient tout de même de recevoir un avertissement très sérieux.

Pour la première fois dans cette série, San Antonio a donné l’impression d’avoir trouvé une formule défensive viable contre l’attaque du Thunder. A voir si cela se confirme dans 48h à OKC...