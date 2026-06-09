« Dwyane Wade n’était pas si loin de Kobe Bryant »

Lonzo Ball prépare petit à petit sa carrière de podcaster. Si son corps ne lui permet pas de continuer en NBA, l’ancien deuxième choix de draft peut toujours se reconvertir dans les médias. Et c’est avec son frère LiAngelo, lui-même ex-basketteur devenu rappeur, que le meneur de jeu tient son rendez-vous intitulé « Ball in the Family. » Darius Garland était de passage lors du dernier épisode et la discussion a bifurqué un moment sur Kobe Bryant et Dwyane Wade. Zo estime par exemple que, lorsqu’il était en bonne santé et à son prime, la légende du Miami Heat n’était finalement pas si loin de celle des Los Angeles Lakers.

« Je met Wade en troisième parmi les meilleurs shooting guards de l’Histoire [derrière Michael Jordan et Kobe Bryant]. Juste derrière Kobe. Mais pas loin derrière. Je mourrai avec cet avis. Je pense que D-Wade donne du fil à retorde à Kobe. Et à MJ. Ils sont meilleurs que lui, mais ce n’est pas une promenade de santé. Kobe est au-dessus mais ce n’est pas si simple. Sur 10 entraînements, il ne le domine pas à chaque fois. Je dirai 6-4 pour Kobe. Wade a l’une des plus belles bagues de tous les temps en portant son équipe dès sa troisième saison NBA. »

Son point de vue ne plaira pas à tout le monde mais… il se défend ! Dwyane Wade était exceptionnel à son apogée. Le seul problème, c’est que son prime fut très court en raison de diverses blessures. Il a ensuite eu l’intelligence de se mettre en retrait et d’adapter son jeu pour faire de la place à LeBron James à son arrivée au Heat en 2010.

Sur l’ensemble de sa carrière, bien sûr que Kobe Bryant reste au-dessus. Mais les deux joueurs, dans leur meilleure version, ne sont effectivement peut-être pas si loin l’un de l’autre.