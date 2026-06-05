Dylan Harper a-t-il taclé De’Aaron Fox après le Game 1 ?

Un repost de Dylan Harper sur TikTok a attiré l'attention après la défaite des Spurs face aux Knicks en ouverture des Finales NBA.

Une action de Dylan Harper a fait réagir les supporters des San Antonio Spurs après la défaite contre les New York Knicks lors du Game 1 des Finales NBA. Pas une action sur le terrain mais plus précisément un move sur les réseaux sociaux.

Le jeune arrière s'est retrouvé au centre des discussions après avoir reposté sur TikTok une vidéo se moquant de la prestation compliquée de De'Aaron Fox.

Un repost qui fait parler

Selon plusieurs observateurs, Harper a brièvement repartagé une vidéo virale comparant les difficultés de De'Aaron Fox à celles de James Harden.

La publication tournait en dérision la performance du meneur des Spurs lors de la défaite 105-95 face aux Knicks et a rapidement généré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

🚨JUST IN: Dylan Harper reposted a video on TikTok making fun of De’Aaron Fox playing poorly in Game 1 of the NBA Finals. pic.twitter.com/hrn1tskVjV — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 4, 2026

Le repost a depuis disparu du compte TikTok de Harper, alimentant les spéculations sur une possible erreur de manipulation ou un geste involontaire.

Fox en difficulté pour ses débuts en Finales

De'Aaron Fox a vécu une soirée compliquée pour son premier match en Finales NBA. Le meneur a terminé la rencontre avec seulement 7 points en 38 minutes, à 3 sur 13 au tir, tout en perdant trois ballons.

Sa prestation a suscité des débats chez les supporters des Spurs, notamment concernant les choix de fin de match de Mitch Johnson.

L'entraîneur de San Antonio a continué de faire confiance à Fox dans le money time malgré ses difficultés offensives.

Harper avait marqué des points

De son côté, Dylan Harper avait apporté une contribution intéressante en sortie de banc.

Le rookie avait inscrit 16 points et fait partie des rares satisfactions offensives de San Antonio dans cette rencontre.

Pour beaucoup, il aurait dû obtenir davantage de responsabilités dans les dernières minutes du match.

Pour l'heure, rien n'indique que Harper ait voulu envoyer un message à son coéquipier. Ou même qu'il ait voulu Mais ce simple repost, même supprimé rapidement, a suffi à créer une petite polémique autour des Spurs à quelques heures d'un Game 2 déjà crucial.

Menés 1-0 dans la série, San Antonio aura surtout besoin de voir Harper et Fox tirer dans la même direction pour éviter une situation encore plus délicate avant le déplacement à New York.

Dylan Harper trop fort pour rester derrière De’Aaron Fox ?