Dylan Harper trop fort pour rester derrière De’Aaron Fox ?

Dans une soirée où Victor Wembanyama a beaucoup forcé, et où San Antonio a laissé filer un Game 1 longtemps accessible, Dylan Harper a été l’une des très bonnes nouvelles côté Spurs. Peut-être même la plus évidente.

Le rookie n’a pas seulement tenu son rang. Il a régulièrement donné l’impression d’être l’un des joueurs les plus à l’aise sur le parquet, dans un contexte qui aurait pu l’écraser. Premier match de Finales NBA, Madison Square Garden, une défense des Knicks dure au contact, des possessions qui pèsent lourd : rien de tout ça ne l’a vraiment fait reculer.

Ses 16 points, 8 rebonds et 6/10 au tir disent déjà quelque chose, mais ce qui a surtout marqué, c’est sa manière d’aller chercher ses paniers. Harper a attaqué le cercle avec une maîtrise rare pour un joueur de 20 ans. Pas seulement en vitesse ou en puissance. Il a surtout montré une vraie palette dans la finition : changement de rythme, appuis solides, capacité à absorber le contact, petit temps d’attente pour laisser passer le défenseur, toucher main gauche ou main droite.

Face à une équipe aussi physique que New York, ce calme près du cercle a sauté aux yeux. Allons-y directement : Dylan Harper est un virtuose de la finition et il ne serait pas surprenant de le voir cité parmi les meilleurs spécialistes du genre une fois sa carrière écoulée.

Son activité au rebond a aussi pesé. Huit prises pour un arrière dans un match de Finales, ce n’est pas anecdotique. Harper a gratté des ballons, coupé des relances, apporté cette dose d’énergie dont San Antonio a parfois manqué dans le quatrième quart-temps. Il n’a jamais donné l’impression de subir le match. Au contraire, il a souvent semblé le lire plus vite que beaucoup de joueurs plus expérimentés autour de lui.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 1

Fox, un problème plus complexe qu’un mauvais match

Forcément, sa prestation a créé un contraste assez net avec celle de De’Aaron Fox. Le meneur des Spurs a fini à 7 points, 3/13 au tir, 0/4 à 3 points, avec 5 passes et 3 ballons perdus en près de 38 minutes. Une ligne statistique difficile, surtout dans un match où San Antonio a longtemps eu besoin d’un deuxième créateur fiable derrière Wembanyama.

Il ne s’agit pas d’enterrer Fox après un match, encore moins de nier ce qu’il apporte. Même dans une soirée maladroite, il garde une vraie utilité dans l’organisation. Il sait calmer une possession, poser le rythme, éviter que les Spurs ne tombent trop vite dans le désordre. Sa gestion n’a rien d’inintéressant, surtout dans une équipe encore jeune et parfois tentée de s’emballer.

Le souci, c’est que San Antonio n’a pas fait venir Fox pour en faire seulement un meneur de contrôle. Ce rôle-là, d’autres peuvent l’occuper pour beaucoup moins cher. Les Spurs ont besoin de lui parce qu’il est censé créer des points, mettre la pression sur le cercle, punir les défenses qui se referment sur Wembanyama et prendre le relais lorsque le Français attire deux ou trois regards à chaque possession.

Dans ce Game 1, c’est précisément ce qui a manqué. Un Fox capable de finir à 18 ou 20 points, même sans flamboyer, aurait déjà changé beaucoup de choses. Les Knicks ont pu durcir le ton dans le money time sans être suffisamment sanctionnés par un extérieur capable de casser la première ligne défensive. Quand San Antonio a commencé à chercher des solutions plus compliquées, Fox n’a pas réussi à devenir cette soupape.

Son état physique compte évidemment dans l’analyse. Il paraît diminué, et ça se voit surtout sur ce qui fait habituellement sa différence : le premier pas, la vitesse de course, les changements de direction. Pour un joueur qui a bâti une bonne partie de son impact sur l’explosivité, ce n’est pas un détail. Mais même avec cette nuance, les Spurs ne peuvent pas se contenter d’un Fox gestionnaire à ce stade de la saison. Pas avec son statut, pas avec son salaire, pas avec les besoins très concrets de cette équipe.

Harper doit-il grignoter les minutes de Fox ?

C’est là que le choix de Mitch Johnson interroge. Dans le money time, alors que le match restait encore à portée, Harper avait des arguments solides pour rester sur le parquet plus longtemps. Il avait du rythme, de la confiance, une vraie capacité à provoquer quelque chose balle en main. Fox, lui, semblait plus prudent, parfois presque bridé.

On comprend la logique du coach. Dans une fin de match de Finales, il est naturel de s’appuyer sur le vétéran, sur le joueur installé, sur celui qui a été recruté pour vivre ce genre de séquences. Le statut compte, l’expérience aussi. Mais ce Game 1 a donné une impression assez claire : Harper avait davantage de tranchant.

Cela ne veut pas dire qu’il faut sortir Fox du cinq majeur ou bouleverser toute la hiérarchie après une défaite. Sur certaines séquences, Harper peut peut-être prendre une partie de ses minutes, notamment si Fox n’a pas les jambes pour attaquer comme il sait le faire. Ce serait aussi une manière de protéger Fox, de lui éviter une charge trop lourde et de le remettre dans des situations plus choisies.

San Antonio ne peut pas se permettre de regarder Harper comme un simple rookie qu’il faudrait préserver du moment. Il a montré, dès le Game 1, qu’il pouvait exister dans le chaos d'un match de Finales NBA. Pour les Spurs, c’est une excellente nouvelle. Pour Fox, c’est peut-être aussi un rappel : cette équipe a besoin de son expérience, mais elle a surtout besoin de son scoring. Et si son corps ne lui permet pas encore de l’apporter, Harper a l'air déjà prêt à le suppléer.