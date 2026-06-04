Spurs vs Knicks : Les notes du Game 1

Karl-Anthony Towns : A

Le meilleur joueur des Knicks sur les trois premiers quart-temps. Excellent en défense, il a limité Victor Wembanyama à 2 sur 11 aux tirs et 3 pertes de balle sur les possessions où le Français a essayé de prendre le dessus sur lui. Il termine avec 18 points, 12 rebonds et 4 passes. Son coup de chaud dans le troisième quart-temps a permis à New York de ne pas sombrer et de revenir dans le match alors que les Spurs menaient de 14 points.

Karl-Anthony Towns, le problème insoluble des Spurs ?

Josh Hart : A

La preuve qu’il ne faut pas trop se concentrer sur les points au basket. Josh Hart n’a quasiment pas joué de la première mi-temps (7 minutes) après avoir pris 3 fautes rapides. Il n’a même pas marqué plus de points d’ailleurs. 3 là aussi. Mais quel match dans l’activité, dans l’intensité, etc. 15 rebonds en 27 minutes. Meilleur rebondeur. 6 passes. Plus gros distributeur de caviars des Knicks. 4 interceptions. Il a su se rendre très utile.

Landry Shamet : B

L’un des rares joueurs new-yorkais a trouvé la cible de loin. 3 paniers primés, pour 13 points au total. Un match plutôt correct pour celui qui est amené à jouer beaucoup de minutes dans cette série.

OG Anunoby : B

Un gros coup de chaud au début du quatrième quart-temps et une bonne prestation dans l’ensemble pour OG Anunoby, auteur de 17 points. Les Knicks ne l’ont pas encore envoyé en défense sur Wembanyama, une carte qu’ils gardent éventuellement dans leur manche.

Mikal Bridges : B

Une prestation assez sobre, sans en faire trop ni pas assez. Mikal Bridges a été actif des deux côtés du terrain. Il n’a jamais forcément pris le match à son compte en attaque mais la situation ne s’imposait pas de toute façon. Il est resté dans son rôle.

Jalen Brunson : A-

C’est presque un peu dur de mettre un A- et pas juste un A. Il a été tellement clutch… Ses 13 points dans le quatrième quart-temps ont fait pencher la rencontre en faveur des Knicks. Avec donc 30 points au total. Avec pourquoi le moins ? Parce que Jalen Brunson a tout de même été très maladroit en shootant à 12 sur 31. Mais il a été en mode « A+ » au moment où il le fallait.

Les Knicks renversent les Spurs et frappent les premiers

De’Aaron Fox : C-

Encore un match sous les 10 points pour De’Aaron Fox. Le troisième depuis son retour de blessure. L’ancien All-Star est sans doute diminué. Mais 7 points à 3 sur 13, ça fait tâche. Surtout que les Spurs avaient vraiment besoin de leur closer dans le money time. Il n’a pas été au rendez-vous et certains regrettent même qu’il ait joué à la place de Dylan Harper en fin de partie.

Stephon Castle : B-

17 points, 8 rebonds et des séquences défensives sur Jalen Brunson et pourtant, paradoxalement, on n’a pas eu l’impression d’avoir vraiment vu Stephon Castle sur ce match.

Devin Vassell : C+

Heureusement qu’il a pesé aux rebonds (9 prises) parce que sinon, Devin Vassell passait un peu à côté dans l’ensemble. Des tirs trop rapides, de la maladresse… lui aussi va devoir montrer un peu plus au Game 2.

Julian Champagnie : B

Parti sur les bases d’un bon A, Julian Champagnie a envoyé quelques belles briquasses en deuxième mi-temps. D’où le fait de baisser sa note. Mais il a été le meilleur marqueur des Spurs en première période avec ses 5 paniers primés. Il a fini avec 16 points mais aussi 10 rebonds.

Victor Wembanyama : C

Il pourrait mériter B- grâce à sa défense et son coup de chaud dans les cinq dernières minutes. Mais Victor Wembanyama l’a reconnu lui-même : il n’a pas été bon. Seulement 6 sur 21 aux tirs, une difficulté à trouver ses positions préférentielles et même 6 pertes de balle. Il n’a jamais trouvé la solution contre la défense des Knicks. Ses 8 points quasiment consécutif ont redonné l’avantage aux Spurs à la fin mais il n’a pas eu un dernier souffle pour relancer encore la machine.

Dylan Harper : A

C’est fou que Dylan Harper, rookie, ait été, au moins le temps d’une mi-temps, le meilleur joueur sur le terrain lors d’un match des finales NBA. C’est lui qui a donné le ton pour San Antonio. Il est à l’origine du 20-5 passé par les éperons dans le premier quart-temps. 16 points au total, avec 8 rebonds. Il n’a peur de rien et il prouve match après match qu’il peut continuellement hausser son niveau de jeu.