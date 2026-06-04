Karl-Anthony Towns, le problème insoluble des Spurs ?

Karl-Anthony Towns a pesé de tout son poids dans la victoire des Knicks face aux Spurs lors du Game 1 des Finales NBA. Mike Brown n'a pas caché son admiration.

Jalen Brunson a capté toute la lumière avec ses 30 points et son énorme dernier quart-temps, mais les Knicks ne seraient probablement jamais revenus dans cette rencontre sans l'apport de Karl-Anthony Towns. Dans l'ombre de son meneur vedette, le pivot de New York a livré un Game 1 de très haut niveau pour permettre aux siens de s'imposer 105-95 à San Antonio et de prendre l'avantage dans ces Finales NBA.

Face à Victor Wembanyama et à la défense des Spurs, Towns a terminé la rencontre avec 18 points, 14 rebonds et 4 passes décisives à 7 sur 15 au tir. Des statistiques solides, mais qui ne racontent qu'une partie de son influence sur le match.

Alors que Brunson peinait à trouver son rythme pendant une bonne partie de la rencontre, c'est Towns qui a maintenu New York à flot. Le pivot a notamment inscrit 10 de ses 18 points dans le troisième quart-temps, au moment où les Spurs semblaient prendre le contrôle du match avec une avance qui a culminé à 14 points. Grâce à son agressivité offensive et à sa capacité à punir différentes couvertures défensives, il a permis aux Knicks de rester au contact avant l'explosion de Brunson dans le money-time. Après la rencontre, Mike Brown n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son intérieur.

« Il a été incroyable. Son double-double a été énorme. Il a marqué des paniers importants pour nous. C'est un vrai problème. Si on lui met un petit défenseur dessus, il a une chance de prendre des rebonds offensifs. Si on lui met un grand, il peut s'écarter, jouer en pick-and-pop ou attaquer son vis-à-vis. Nous devons simplement continuer à le déplacer en fonction de qui le défend au fil du match. Mais son double-double a été énorme pour nous. »

Une arme unique face à Wembanyama

Depuis le début des playoffs, Victor Wembanyama a souvent dominé les débats grâce à sa taille, sa mobilité et sa capacité à protéger le cercle. Pourtant, Towns représente un défi très différent de ceux qu'il a rencontrés jusqu'ici.

Capable de jouer dos au panier, de sanctionner à trois points, de créer pour ses coéquipiers et d'attaquer en sortie de dribble, l'ancien numéro un de draft oblige constamment la défense à faire des choix difficiles. Les Spurs ont régulièrement hésité entre défendre petit pour contenir son jeu extérieur ou envoyer davantage de taille au risque de lui laisser des espaces pour attaquer face au cercle.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 1

Cette polyvalence a également contribué à maintenir Wembanyama loin du panier sur plusieurs séquences. Une mission essentielle pour les Knicks, qui cherchent depuis le début de la série à éloigner le Français de sa zone de confort défensive. Pour Towns, l'objectif était simple : imposer son agressivité dès les premières minutes.

« Pour moi, quand je suis sur le terrain, j'essaie d'être agressif dans la création du jeu. En début de match, on ne sait jamais vraiment ce que la défense va nous donner. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais je voulais être agressif, surtout dès le début de la rencontre. »

Les Knicks ont trouvé leur équilibre

L'une des grandes forces de New York depuis plusieurs semaines est sa capacité à trouver un héros différent selon les circonstances. Lors de ce Game 1, Towns a tenu la baraque pendant que Brunson cherchait ses sensations. Puis le meneur a pris le relais au moment où la rencontre s'est jouée.

Cette complémentarité complique considérablement la tâche des Spurs. Limiter Brunson ne suffit pas si Towns domine dans la peinture et au rebond. Contenir Towns devient tout aussi dangereux si cela ouvre davantage d'espaces au meneur star des Knicks.

Le Game 1 a montré à quel point Towns peut être précieux même lorsqu'il ne termine pas meilleur marqueur de son équipe. Son impact sur le rythme du match, sa capacité à punir les ajustements défensifs adverses et son activité au rebond ont largement contribué au succès new-yorkais.

Pour San Antonio, trouver une réponse à Karl-Anthony Towns sera désormais l'un des grands enjeux du Game 2. Car si le pivot continue d'évoluer à ce niveau tout en laissant à Brunson le soin de conclure les rencontres, les Knicks deviendront extrêmement difficiles à ralentir dans cette série.

Victor Wembanyama réagit après sa soirée très compliquée