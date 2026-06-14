Malgré des Finales remarquables, Dylan Harper aurait vécu une saison frustrante à San Antonio selon une confidence de Devin Vassell.

L'intersaison s'annonce mouvementée du côté des San Antonio Spurs.

Quelques heures après la défaite en Finales NBA contre les New York Knicks, une déclaration de Devin Vassell au sujet de Dylan Harper a particulièrement retenu l’attention.

Alors que le rookie a terminé la série comme l'une des grandes révélations des playoffs, Vassell a reconnu que son jeune coéquipier n'avait pas toujours bien vécu sa situation cette saison.

Vassell évoque la frustration de Harper

Interrogé sur la saison rookie de Harper, Vassell n'a pas seulement mis en avant son talent. Il a aussi révélé que le jeune arrière avait dû composer avec une situation parfois frustrante.

« Dylan, je pense que tout le monde savait qu'il était talentueux. Je ne sais pas si quelqu'un connaissait vraiment son talent, à part lui-même. Il était frustré par son temps de jeu et par les différents rôles qu'on lui demandait d'occuper, mais quand nous avons eu le plus besoin de lui, il a répondu présent et nous avons une future star entre les mains. »

Une phrase qui confirme ce que beaucoup d'observateurs soupçonnaient depuis quelques temps.

Une utilisation limitée pendant la saison régulière

Choisi avec le deuxième choix de la Draft 2025, Harper a souvent dû se contenter d'un rôle de sixième homme derrière les vétérans de l'effectif.

Il n'a été titularisé que quatre fois en 69 apparitions et a tourné à 11,8 points, 3,9 passes et 3,4 rebonds de moyenne en seulement 22,6 minutes.

Pendant ce temps, plusieurs rookies de sa génération, comme Cooper Flagg, V.J. Edgecombe ou Kon Knueppel, bénéficiaient de responsabilités beaucoup plus importantes.

Les Finales ont changé la perception

La série contre New York a toutefois montré une autre facette du jeune joueur.

Sorti du banc durant l'intégralité des Finales, Harper a pourtant affiché des moyennes de 18 points, 6,4 rebonds et 3 passes décisives, tout en convertissant près de 50 % de ses tirs.

Dans le Game 5, il a même terminé meilleur marqueur des Spurs avec 25 points.

Pour Vassell, le potentiel du joueur ne fait désormais plus aucun doute.

« Je sais qu'il va énormément travailler cet été. Ce n'est pas seulement offensivement. Défensivement aussi, il a réalisé beaucoup d'actions importantes. Il a tellement progressé. Il a 20 ans... le ciel est la seule limite pour lui. »

Un dossier majeur de l'été à San Antonio

Après ces playoffs et ces Finales NBA, la question semble désormais inévitable : les Spurs vont-ils offrir davantage de responsabilités à Dylan Harper dès la saison prochaine ?

Alors que Fox s'est effondré, ses performances sur la plus grande scène possible ont renforcé son statut de pièce maîtresse du projet autour de Victor Wembanyama.

Et à en croire les mots de Devin Vassell, le jeune arrière semble prêt à réclamer une place à la hauteur de ses ambitions.

Les Spurs, ce n’est qu’un au revoir