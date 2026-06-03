Dylan Harper, le nouveau Manu Ginobili ?

Dylan Harper est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération mais, contrairement aux autres talents de la dernière cuvée de rookies, il doit sortir du banc aux San Antonio Spurs. Un rôle qui peut parfois être difficile à accepter pour un jeune joueur. Heureusement, il a un modèle de taille dans le Texas. Un certain Manu Ginobili. Les deux hommes sont d’ailleurs comparés, ce qui ne déplait évidemment pas à Harper.

« Je pense que c’est une comparaison assez juste. Nous sommes tous les deux des arrières de grande taille, gauchers. J’ai eu de nombreuses conversations avec lui en arrivant à San Antonio. On a discuté du rôle de sixième homme, comment aider l’équipe. Il a été pour moi, plus que quiconque, ce vétéran qui est resté longtemps aux Spurs et qui m’explique ce qu’il a vécu », confie l’intéressé.

Le rookie a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le niveau de Ginobili, génie du basket aujourd’hui Hall Of Famer et pilier d’une équipe des Spurs sacrée à quatre reprises. En tout cas, c’est intéressant de voir que la transmission continue de se faire à tous les niveaux au sein de la franchise texane. Et quel luxe pour Dylan Harper d’avoir un mentor comme l’Argentin.

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