Écarté de Team USA, Jaylen Brown vers l’équipe de France aux JO 2028 ?

C'est le petit débat buzz qui a enflammé le Podcast Run It Back. Bon, ça ne repose pas sur grand chose, mais l'idée est quand même assez séduisante pour les fans français.

Après l'épisode Joel Embiid qui avait fait frémir les fans de l'équipe de France pendant des mois, va-t-on assister à un nouveau feuilleton autour de Jaylen Brown et du maillot bleu ? Dans un peu plus de deux ans maintenant, les Jeux Olympiques auront lieu à Los Angeles et les analystes commencent déjà à scruter à quoi pourraient ressembler les futurs contenders. C'est là que Chandler Parsons a évoqué le cas particulier de la star des Celtics dans le podcast Run It back.

La genèse de ce débat remonte aux Jeux de Paris 2024, où Brown, alors fraîchement MVP des finales NBA, n’a pas été retenu dans l’équipe américaine malgré son statut de star montante. Lorsque l’effectif de Team USA a été dévoilé pour Paris, il a été snobé au profit d’autres joueurs comme Derrick White, suscitant l’incompréhension générale. Dans ses commentaires publics, Brown n’avait pas caché sa frustration, suggérant même que des éléments hors du terrain, comme les relations avec des équipementiers, avaient joué un rôle dans cette décision.

Depuis, ce contexte s’est transformé en rumeur persistante. Certains observateurs avancent que l’ailier des Celtics pourrait, par dépit ou par opportunité, envisager de représenter un autre pays si la possibilité se présentait. Cette spéculation est notamment apparue dans des discussions sur les réseaux et dans certains commentaires de Podcasters où l’on imagine Brown acquérir une autre citoyenneté pour renforcer une équipe nationale. La France est alors citée comme scénario médiatique plausible, bien qu’aucune base concrète ne valide une telle démarche à ce stade.

Au delà même du souhait de l'intéressé de rejoindre une autre équipe, le cœur du débat réside dans l’incapacité actuelle de Brown à jouer pour la France, car il est strictement Américain de naissance et n’a aucune ascendance franco-européenne connue, ce qui rendrait extrêmement complexe, juridiquement et sportivement, son éligibilité pour l’équipe de France dans un futur proche. En application des règles internationales de la FIBA, un joueur doit détenir la nationalité du pays qu’il représente avant une date limite fixée par les compétitions. Sans cette nationalité française, rien ne permet aujourd’hui à Brown de porter le maillot tricolore à Paris ou à Los Angeles. Mais on sait aussi que des naturalisations peuvent aller très vite. Les exemples sont légions.

Team USA 2028 : à quoi ressemblera l’équipe à battre pour la France ?

Par ailleurs, sur le plan purement sportif et sélectif, même si Brown a exprimé son mécontentement vis-à-vis de Team USA par le passé, il n’a jamais déclaré publiquement vouloir renoncer à représenter les États-Unis à l’avenir, ni n’a officialisé son intention de chercher une autre équipe olympique. Avec les JO de Los Angeles 2028 à l’horizon, le processus de sélection de Team USA n’en est qu’à ses balbutiements, et des cadres comme Grant Hill ont au contraire laissé entendre que des discussions autour de Brown pourraient surgir à nouveau pour une future campagne olympique, aucun engagement ferme n’ayant été exclu.

Ainsi, la possibilité que Jaylen Brown joue pour l’équipe de France reste aujourd’hui de l’ordre de la rumeur et de la spéculation, sans fondement juridique ou sportif concret. Spoiler alert : en vrai, ça ne se fera jamais. S’il demeure une figure majeure de la NBA et un candidat potentiel pour une sélection américaine, le scénario d’une apparition sous le maillot bleu lors des prochains Jeux olympiques est hautement improbable en l’état actuel des règles internationales et de sa situation personnelle.