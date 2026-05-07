Edwards avait prévenu les Wolves mais ils n’ont pas écouté

Prévenus par Anthony Edwards… les Wolves ont quand même plongé. San Antonio n’a laissé aucune chance.

Les Minnesota Timberwolves avaient pourtant été prévenus. Vainqueurs surprise du Game 1 sur le parquet des Spurs, ils savaient que le retour de bâton était probable. C’est même Anthony Edwards qui avait pris les devants avant le match.

« La tendance naturelle pour une équipe qui vole le premier match à l’extérieur, c’est de se faire exploser au Game 2. On ne peut pas arriver cool », avait-il prévenu. Le problème, c’est que Minnesota est arrivé… exactement comme ça.

Défaite 133-95, 47 points de retard à un moment du match, 22 ballons perdus : les Wolves ont rapidement coulé. 17 points dans le premier quart-temps, 18 dans le deuxième, et un déficit de 24 unités à la pause. Le match était déjà plié. Après coup, Edwards n’a pas cherché d’excuse :

« On est arrivés cool. Regardez le résultat. Ma mère me disait toujours qu’un esprit têtu finit avec le cul mou. C’est exactement ce qui s’est passé ce soir. »

Dans le vestiaire, le coach Chris Finch a été encore plus direct, lâchant à ses joueurs qu’ils s’étaient fait « malmener » (« punked »). Une formule que même Edwards a trouvée dure, mais difficile à contester vu le contenu.

Les Spurs montent le curseur physique

En face, San Antonio n’a rien laissé passer. Pression tout terrain, prises à deux dès la ligne médiane sur Edwards, agressivité constante sur les porteurs de balle. Le plan était clair : sortir le leader des Wolves du match.

« Ils jouaient comme des fous, non ? On va regarder la vidéo et trouver les failles. Mais on n’a pas mis assez de tirs pour les faire reculer », a reconnu Edwards.

Minnesota n’a jamais su répondre. Trop de dribbles inutiles, trop de possessions mortes, trop peu de mouvement de balle. Finch n’a pas mâché ses mots :

« Il faut lâcher la balle plus vite. S’en servir pour créer du mouvement. Là, on a dribblé dans des zones compliquées, trop tard pour s’en sortir, et le spacing n’était pas bon. »

Résultat : une attaque figée, incapable de punir les choix défensifs adverses. Les Wolves terminent à 9/30 à trois points et ratent 26 tirs sur 44 dans la raquette, souvent gênés par la présence de Victor Wembanyama.

Des cadres qui déjouent

Le problème ne s’arrête pas au collectif. Julius Randle a lui-même pointé ses erreurs après un match à cinq pertes de balle :

« Je recevais le ballon dans de mauvaises positions. Je me faisais piéger dans des zones compliquées. À moi de mieux me placer. »

Autre point clé : l’absence prolongée de Jaden McDaniels, limité par les fautes. Un manque immédiatement visible selon Edwards :

« On a besoin de Jaden sur le terrain tout le temps. Quand il n’est pas là, ça nous fait mal. Tout le monde le sait. Eux aussi. Quand il est en faute, ils sont contents. »

Sans lui pour contenir les extérieurs adverses, Minnesota a perdu un élément central de son équilibre.

Ce Game 2 a brutalement remis les choses à plat. Après l’exploit initial, les Spurs ont répondu avec autorité, égalisant la série avant le retour dans le Minnesota. Edwards, lui, reste lucide :

« Ils ont gagné de 40. À leur place, j’aurais confiance aussi. Je leur tire mon chapeau. Ils ont joué dur, ils en voulaient plus. On verra la suite. »

Le message était passé avant le match. Il n’a pas été entendu. Et la sanction a été immédiate.