Instaurée en 2023 par la grande ligue pour donner davantage de piment à sa saison régulière, l'Emirates NBA Cup et ses terrains immondes bariolés sont de retour cette année. Avec 8 rencontres disputées en ouverture mardi, parmi lesquelles de jolies surprises, le bal est bel et bien lancé. L'occasion pour nous de vous rappeler le fonctionnement d'une compétition remportée par les Los Angeles Lakers lors de sa première édition.

3 groupes de 5 équipes ont ainsi été constitués dans chaque conférence (A, B, C, D, E, F) sur la base d'un tirage au sort permettant de réunir dans chacune des poules des franchises ayant connu des fortunes diverses l'an dernier. Plutôt que de considérer les divisions existantes, la NBA a préféré rebattre les cartes pour obtenir 6 poules d'un niveau homogène. Et éviter ainsi, dans le cas de la Midwest Division par exemple, de voir Denver, Minnesota et OKC, les 3 meilleurs bilans à l'ouest en 2023-2024, s'écharper au sein du même groupe.

Chaque équipe dispute ainsi 4 matchs de "Groupe", avec deux rencontres jouées sur ses terres et deux sur la route. Les premiers de chaque poule et le meilleur deuxième de chaque conférence (bilan et au point-average) sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, disputés sur une manche sèche.

The #EmiratesNBACup tips off next week! 👀

Starting Tuesday, November 12, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of Group Play and into the knockout rounds.

The Semifinals and Championship will be held in Las Vegas, December 14 and 17! pic.twitter.com/Z3GurDLktS

— NBA (@NBA) November 6, 2024