Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Hawks @ Celtics : 117-116

Heat @ Pistons : 121-123 (après OT)

Hornets @ Magic : 89-114

Knicks @ Sixers : 111-99

Raptors @ Bucks : 85-99

Suns @ Jazz : 120-112

Mavericks @ Warriors : 117-120

Timberwolves @ Trail Blazers : 108-122

Stephen Curry accueille Klay Thompson avec une démonstration !

- Une nuit très spéciale en NBA avec le grand début de l'Emirates NBA Cup... Non on déconne, l'évènement de la nuit, c'était bien sûr le grand retour de Klay Thompson à Golden State ! Pour la première fois de sa carrière, l'arrière, parti cet été aux Dallas Mavericks, a défié les Dubs.

Avec classe, les Warriors ont rendu un bel hommage à l'une de leurs légendes. Avec une soirée spéciale "Salute to Captain Klay". Impossible de ne pas avoir des frissons sur cette introduction...

Klay Thompson is forever a legend in The Bay. pic.twitter.com/vuVGpTwTYg — Golden State Warriors (@warriors) November 13, 2024

- Sportivement, Stephen Curry a eu un drôle de cadeau pour accueillir son Splash Bro : une copie XXL ! Grâce à la superstar, les Warriors ont pris le meilleur sur les Dallas Mavericks (120-117). Auteur de 37 points, 9 passes décisives et 6 rebonds, Curry a été tout simplement incontrôlable.

Dans une partie où les deux équipes se sont rendues coups pour coups, Luka Doncic (31 points) et Kyrie Irving (21 points) ont longtemps répondu présents. Tout comme Thompson (22 points à 7/17 aux tirs, 6/12 à trois points), qui a été performant malgré ses émotions. Mais le Slovène a finalement craqué avec un dernier quart-temps totalement loupé..

En face, Curry a été également plus soutenu. On pense aux apports de Draymond Green (11 points, 7 rebonds, 6 passes décisives), de Jonathan Kuminga (16 points) ou encore de Buddy Hield (14 points). Puis dans le money-time à 115-114, le Chef a planté un panier primé pour sceller cette victoire. Night, night Dallas...

STEPH UNREAL THREE AND HE HIT THE 'NIGHT NIGHT' CELLY 😱 pic.twitter.com/gwQD5dfaFI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2024

- Pour les grands débuts de Joel Embiid cette saison, les Philadelphia Sixers voulaient frapper fort. Ils ont été battus par les New York Knicks (99-111) ! En 26 minutes, l'intérieur des 76ers a été logiquement rouillé : 13 points à 2/11 aux tirs.

A ses côtés, Paul George (29 points) a connu une belle montée en puissance. Alors que Caleb Martin (17 points) et Jared McCain (23 points) ont été solides. Mais c'est tout. En face, les Knicks ont sorti une belle prestation collective.

Si le match a été disputé pendant trois quart-temps, New York a ensuite accéléré dans le sillage d'un excellent OG Anonuby (24 points). L'intégralité du 5 majeur a pesé - avec tous les joueurs à plus de 14 points -. On notera le triple-double de Josh Hart (14 points, 12 rebonds et 10 passes), mais aussi le double-double de Karl-Anthony Towns (21 points, 13 rebonds). Miles McBride (15 points) a également apporté sa contribution en sortie de banc.

Les Hawks font chuter les Celtics, premier double-double pour Moussa Diabaté

- Véritable surprise cette nuit avec la victoire des Atlanta Hawks sur le parquet des Boston Celtics (117-116). Un succès acquis sans Trae Young, blessé. Mais en l'absence du patron, Dyson Daniels (28 points) a été excellent. Tout comme Jalen Johnson en mode triple-double : 18 points, 13 rebonds et 10 passes.

Inscrit dans le collectif des Hawks, Zaccharie Risacher a eu quelques maladresses (4/13 aux tirs), mais a eu un impact global positif (8 points, 9 rebonds). En face, Jaylen Brown (37 points) et Derrick White (31 points) ont longtemps tenu la barraque pour compenser la petite copie de Jayson Tatum (20 points à 5/16).

Surtout, le banc des Celtics a eu un impact très limité : 12 points au total ! A l'inverse, les remplaçants Larry Nance Jr (19 points) et Onyeka Okongwu (15 points) ont pesé pour Atlanta, qui n'a jamais rien lâché pour rattraper un retard de 15 points. L'intérieur américano-nigérian a d'ailleurs marqué le panier de la victoire à 6 secondes de la fin.

- Dans le même temps, l'Orlando Magic a facilement pris le meilleur sur les Charlotte Hornets (114-89). Malgré LaMelo Ball (35 points), le Magic, toujours sans Paolo Banchero, s'est détaché grâce à l'impact de Franz Wagner : 32 points à 14/25 aux tirs.

Bien épaulé par son frère Mo (18 points) et par Jalen Suggs (17 points), l'Allemand a rapidement mené les Floridiens vers la victoire. Cependant, ce match reste à souligner grâce au premier double-double en carrière du Français Moussa Diabaté !

Alors que Ball a été très seul (trop seul), le Tricolore a été l'un des rares joueurs à véritablement le seconder : 12 points et 15 rebonds.

Herro pour rien, les Bucks se relancent

- Avec 40 points, Tyler Herro s'est démené pour le Miami Heat. Il a même arraché la prolongation dans le money-time avec 3 paniers primés consécutifs. Mais les Floridiens ont perdu face aux Detroit Pistons (121-123, après OT).

Dans un match longtemps à l'avantage des Pistons, Cade Cunningham a réalisé une performance complète avec 21 points, 9 passes décisives et 7 rebonds. Le meneur a pu compter sur les apports de Jaden Ivey (19 points), mais aussi de Tobias Harris (18 points) et de Malik Beasley (21 points).

Avec 20 points dans le dernier quart-temps et la prolongation, Herro a pensé donner la victoire aux siens. Il y avait 121-119 en faveur de Miami à 1,8 seconde de la fin. Mais les Pistons ont égalisé par Jalen Duren avant une erreur XXL : le Heat a demandé un temps-mort alors qu'il n'en avait plus. La conséquence : une faute technique et Beasley a fait gagner Detroit sur la ligne.

FULL SEQUENCE: Cade Cunningham alley oops it to Jalen Duren with 1.1 seconds left to tie the game, Erik Spoelstra calls for a timeout but the Miami Heat has no timeout left. Technical foul, Pistons winpic.twitter.com/ym8tVM49lN — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 13, 2024

- Dans un début de saison compliqué, les Milwaukee Bucks ont facilement écarté les Toronto Raptors (99-85). En l'absence de Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo a montré la voie avec 23 points et 7 rebonds.

En face, Gradey Dick (32 points) a bien tenté de résister. Mais il était extrêmement seul. On pense notamment à la faillite de RJ Barrett : 7 points à 3/14 aux tirs. Avec une avance confortable et les apports de Bobby Portis (17 points) et de Brook Lopez (13 points), Doc Rivers a même pu ouvrir son banc.

Un succès maîtrisé pour Milwaukee.

Les Wolves décevants, les Suns se reprennent

- Les Minnesota Timberwolves ont décidément du mal à l'extérieur. Cette nuit, les Wolves ont chuté sur le parquet des Portland Trail Blazers (108-122). Malgré une adresse moyenne (8/19), Anthony Edwards a pourtant tenu son rang avec 26 points.

Et Naz Reid a été impactant en sortie de banc : 28 points. Mais le collectif des Wolves n'a absolument pas suivi. Obligé de courir après le score, Minnesota n'a jamais semblé dans le bon tempo face à une équipe des Blazers qui confirme ses progrès.

Malgré la blessure rapide d'Anfernee Simons, Jerami Grant (21 points) et Shaedon Sharpe (17 points) ont fait le boulot. Et le banc a été le facteur X avec 4 joueurs à plus de 12 points : Robert Williams III (19 points), Deni Avdija (17 points), Scoot Henderson (14 points) et Dalano Banton (12 points). A noter une petite performance pour Rudy Gobert : 9 points et 8 rebonds.

- Enfin, après une défaite en NBA, il existe un scénario parfait pour se relancer : jouer le Utah Jazz. Les Phoenix Suns en ont profité pour retrouver la victoire (120-112). Même si John Collins (29 points, 10 rebonds) s'est bien battu, le Jazz a été rapidement derrière les Suns au score.

Sans Kevin Durant, Phoenix a pu compter sur le duo Devin Booker (31 points) - Bradley Beal (24 points). A l'intérieur, Mason Plumlee (15 points, 14 rebonds) a réalisé un gros chantier. Alors que Grayson Allen (15 points) a été intéressant en sortie de banc.

Et même lors du retour du Jazz à 6 points dans le money-time, les Suns ont été sérieux, à l'image d'un Beal tranchant.

