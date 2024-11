Joel Embiid n’en peut plus des critiques : « J’ai trop fait pour cette p***** de ville »

Joel Embiid n'a toujours pas démarré sa saison en NBA à cause d'un genou récalcitrant. Une situation frustrante pour le principal intéressé, mais aussi pour les fans et certains médias, qui n'hésitent plus à reprocher au Camerounais ses absences et son incapacité à être sur le terrain. Si son retour est imminent, ça n'a pas empêché Embiid de répondre auxdites critiques, notamment celles émanant de journalistes locaux.

"Je suis revenu plus tôt la dernière fois en prenant le risque de perdre la vue. Quand je vois des gens dire que je n'ai pas envie de jouer... Je pense que ce sont des conneries. J'ai fait beaucoup trop pour cette putain de ville pour être traité de la sorte. [...] . J'aimerais avoir autant de chance que les autres, mais ça ne veut pas dire que je n'essaie pas et que je ne fais pas tout ce qu'il faut pour être sur le terrain", a-t-il déclaré devant les médias avant

Le MVP 2023, qui n'a plus joué en NBA depuis le 3 mai et l'élimination de Philadelphie par New York en playoffs, sera normalement en action sur l'un des prochains matches des Sixers.