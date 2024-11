Giannis Antetokounmpo pousse un coup de gueule !

Une nouvelle contre-performance pour les Milwaukee Bucks. Après une victoire intéressante face au Utah Jazz (123-100), Giannis Antetokounmpo et ses partenaires n'ont pas enchaîné face aux New York Knicks (94-116).

Pire encore, les Bucks ont donné l'impression de régresser. Comme trop souvent cette saison, cette équipe n'a pas rivalisé. Et elle n'a même pas eu l'envie de résister, à l'exception du duo Antetokounmpo - Damian Lillard.

Face à la presse, le Greek Freak n'a pas caché sa colère.

"Avons-nous été compétitifs lors du match précédent ? Oui. Avons-nous été compétitifs lors des deux matches précédents ? Oui. Avons-nous été compétitifs ce soir ? Non... Si vous ne vous battez pas à fond, vous ne gagnerez pas. Il faut au moins se donner une chance.

Nous sommes venus à New York après avoir bien joué la nuit dernière. Puis nous venons ici et nous perdons de 30 points. Sommes-nous OK avec le fait de ne pas être compétitifs ? Je suis pas OK avec cette merde !

Nous avons ensuite Boston dans deux jours. Si nous ne sommes pas compétitifs, nous allons perdre de 30 points", a ainsi prévenu Giannis Antetokounmpo.

Les Bucks n'arrivent pas à trouver de la continuité. Et surtout, derrière les deux stars, l'équipe ne répond pas... Avec un bilan de 2 victoires pour 7 défaites, Milwaukee va vite devoir trouver des solutions.

Giannis Antetokounmpo, le début des rumeurs…