Les résultats de la nuit en NBA, celle des Cavs

Pacers @ Hornets : 83-103

Hawks @ Pistons : 121-122

Pelicans @ Magic : 88-115

Nets @ Celtics : 104-108 (après OT)

Warriors @ Cavaliers : 117-136

Bucks @ Knicks : 94-116

Suns @ Mavs : 114-113

Wizards @ Grizzlies : 104-128

Rockets @ Thunder : 107-126

Trail Blazers @ Timberwolves : 102-127

Heat @ Nuggets : 122-135

Sixers @ Lakers : 106-116

Clippers @ Kings : 107-98

Un 10/10 pour les Cavs !

- Quel début de saison pour les Cleveland Cavaliers ! Euphoriques, les Cavs ont écrasé les Golden State Warriors (136-117). Et si le score ne paraît pas si "sévère", il faut savoir que la franchise de l'Ohio comptait 41 points d'avance à la pause.

Dans le sillage de Darius Garland (27 points), le collectif de Cleveland a récité un superbe basket. On peut par exemple noter les performances de Ty Jerome (20 points), d'Evan Mobley (23 points), d'Isaac Okoro (16 points) ou encore de Jarrett Allen (13 points, 12 rebonds).

En face, les Warriors n'ont jamais existé. Stephen Curry, en 24 minutes, a été simplement moyen : 12 points à 5/10 aux tirs. Heureusement, le banc, avec Jonathan Kuminga (21 points) ou encore Brandin Podziemski (14 points), a sauvé l'honneur. En tout cas, les Cavs enchaînent une 10ème victoire en 10 matches. La meilleure équipe de la NBA !

- Au bout du suspense, les Phoenix Suns l'ont emporté sur le parquet des Dallas Mavericks (114-113). Dans une rencontre accrochée, les deux formations se sont rendues coups pour coups. Kevin Durant (26 points) a montré la voie aux Suns afin de résister au duo Luka Doncic (30 points) - Kyrie Irving (29 points).

Malgré les performances mitigées de Bradley Beal (15 points) et de Devin Booker (13 points et 12 passes décisives), KD a eu du soutien. On pense à Royce O'Neale (18 points), à Tyus Jones (17 points) et surtout à Jusuf Nurkic (15 points et 10 rebonds).

Car le Bosnien a été essentiel dans le money-time. Sur un rebond offensif, il a obtenu une faute pour mettre le lancer-franc de la victoire ! Rageant pour les Mavs, avec une défaite qui a mis en avant les difficultés du banc (9 points au total). A noter aussi la soirée difficile de Klay Thompson : 12 points à 4/13 aux tirs, dont 1/7 à trois points.

Les Lakers se relancent, les Bucks giflés par les Knicks

- Après un très mauvais "road trip" (1-4), les Los Angeles Lakers se sont relancés à la maison face aux Philadelphia Sixers (116-106). Sans Joel Embiid, suspendu, et sans Tyrese Maxey, blessé, Paul George a eu du mal à prendre ses responsabilités : 9 points à 4/13 aux tirs.

A l'inverse, Anthony Davis, même diminué au niveau de son pied, a été encore excellent : 31 points et 9 rebonds. En plus de la domination d'AD à l'intérieur, les Angelenos ont pu compter sur un LeBron James en triple-double (21 points, 13 passes décisives et 12 rebonds). Mais aussi sur les apports d'Austin Reaves (20 points) et de D'Angelo Russell (18 points), qui est d'ailleurs sorti du 5 majeur.

Pour les 76ers, il y a tout quelques satisfactions. Notamment chez les remplaçants avec les belles copies de Jared McCain (18 points) et de Guerschon Yabusele (14 points et 5 rebonds). Mais cette équipe affiche tout simplement le pire bilan de la NBA : 1-7 !

Guerschon Yabusele from way downtown to beat the buzzer!! pic.twitter.com/hhol1MjY1S — Italo Santana (@BulletClubIta) November 9, 2024

- Les Milwaukee Bucks ont encore chuté face aux New York Knicks (94-116). Totalement dominés en première période avec 30 points de retard, les Bucks ont eu du mal à rivaliser. A l'exception, comme très souvent, du duo Giannis Antetokounmpo (24 points, 12 rebonds) - Damian Lillard (19 points).

Mais le collectif de Milwaukee n'a jamais trouvé la solution pour freiner NY. En première période, les New-Yorkais ont véritablement déroulé. Avec un excellent Karl-Anthony Towns (32 points, 11 rebonds), mais aussi un 5 majeur où tous les joueurs ont dépassé les 11 points.

Avec ce succès, les Knicks affichent désormais un bilan à l'équilibre : 4-4. Ce n'est absolument pas le cas des Bucks, toujours inquiétants avec 2 succès pour 7 revers.

Le Thunder sur son rythme, le TD XXL de Nikola Jokic

- Contrairement aux Cleveland Cavaliers, l'Oklahoma City Thunder n'est plus invaincu. Mais cette équipe dégage une impression toujours aussi positive. Sans forcer, OKC a pris le meilleur sur les Houston Rockets (126-107).

Avec un second quart-temps totalement dominé (44-20), le Thunder a vite plié les débats. Avec notamment les superbes performances de Shai Gilgeous-Alexander (29 points) et de Chet Holmgren (29 points).

Dillon Brooks (17 points) a fait de son mieux pour résister, mais n'a pas été capable de compenser les difficultés de ses jeunes coéquipiers. On pense à Alperen Sengun (11 points à 3/12) ou encore à Jalen Green (14 points à 5/14). Il y avait un monde d'écart entre les deux équipes, avec notamment la défense étouffante d'OKC.

- Si le début de saison des Denver Nuggets a été mitigé, ils ont toujours pu compter sur Nikola Jokic. Et le Serbe a encore mené son équipe vers la victoire face aux Miami Heat (135-122). Avec un triple-double XXL (30 points, 14 passes décisives et 11 rebonds), Jokic a dicté le tempo de cette partie.

Et il a été suivi par les titulaires des Nuggets. Pour son retour, Jamal Murray (28 points) a brillé, tout comme Michael Porter Jr (21 points), Christian Braun (21 points) et Peyton Watson (16 points). En face, le Heat a dû faire sans Jimmy Butler, dont la cheville a tourné après 7 minutes.

Sans lui, Tyler Herro (24 points, 11 passes décisives) a tenu son rang. Tout comme Duncan Robinson (20 points). Et Bam Adebayo (20 points, 9 rebonds), même maladroit (7/18), a tenté de prendre ses responsabilités. Mais Miami était bien trop limité face à la machine Jokic.

Les Celtics s'en sortent en OT, Cade Cunningham aussi en TD

- Le champion NBA en titre a eu chaud... Pour dominer les Brooklyn Nets (108-104 après OT), les Boston Celtics ont eu besoin de disputer une prolongation. Sans Jaylen Brown, Jayson Tatum a répondu présent : 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives.

Mais en face, les Nets n'ont pas fait le moindre complexe. Avec une défense agressive, Brooklyn a aussi pu compter sur un Cam Thomas toujours prêt à dégainer : 31 points. Il a été aussi épaulé par les bonnes performances de Dennis Schröder (20 points) et de Cam Johnson (18 points).

L'ancien joueur des Phoenix Suns a d'ailleurs obtenu, sur la ligne, la prolongation - avec un tir pour la gagne loupé de Tatum -. Lors de l'OT, les Celtics ont fait la différence grâce à... Payton Pritchard (20 points) ! Sur cette période supplémentaire, il a fait la différence en inscrivant 6 des 14 points de Boston.

- Comme LeBron James et Nikola Jokic, Cade Cunningham s'est offert un triple-double cette nuit. Et cette performance a été essentielle pour permettre aux Detroit Pistons de battre les Atlanta Hawks (122-121).

Avec ses 22 points, 13 passes décisives et 11 rebonds, Cunningham a livré un superbe duel à Trae Young. En forme, le meneur des Hawks a aussi brillé avec 35 points et 13 passes décisives. Dans un match où Zaccharie Risacher (7 points à 2/7) a été assez discret, Atlanta a longtemps couru après le score.

Et dans le money-time, les Hawks ont mené pour la première fois du match (121-120). Moment choisi par Cunningham pour faire gagner les Pistons sur un drive à 8 secondes du terme. Il faut aussi souligner les impacts positifs de Tobias Harris (22 points), de Malik Beasley (22 points) et de Jaden Ivey (18 points).

CADE CUNNINGHAM GAME WINNING BUCKET AND BLOCK 😳 HIS 3RD STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE 🔥 pic.twitter.com/AXLIfdg7Jt — Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2024

Le Magic enfonce les Pelicans, Anthony Edwards se régale

- Dans un début de saison décidément difficile, les New Orleans Pelicans ont sombré sur le parquet du Orlando Magic (88-115). Toujours sans Paolo Banchero, les Floridiens ont pu se reposer sur Franz Wagner (27 points) pour faire la différence.

En sortie de banc, son frère, Mo (17 points), a été également essentiel afin de stopper une série de 5 défaites consécutives. En face, les Pelicans étaient tout simplement trop diminués. Sans Zion Williamson, New Orleans s'est présenté pour ce match sans 6 de leurs 8 meilleurs marqueurs.

Avec en plus un Brandon Ingram maladroit (11 points à 4/12), la mission était impossible malgré Brandon Boston Jr (26 points)... Il s'agit de la 7ème défaite de cette équipe sur les 8 derniers matches.

- Sans forcer, les Minnesota Timberwolves ont surclassé les Portland Trail Blazers (127-102). Dans un match à sens unique, Anthony Edwards (37 points) s'est fait plaisir. Les Wolves ont totalement dominé les débats sur le plan collectif.

Avec notamment les impacts de Julius Randle (22 points), de Rudy Gobert (8 points, 15 rebonds) ou encore de Naz Reid (15 points). En face, les Blazers ont rapidement abandonné avec un 5 majeur qui n'a jamais trouvé son tempo.

En sortie de banc, Scoot Henderson (16 points) n'a pas démérité. A noter la nouvelle soirée discrète de Rayan Rupert : 3 points et 1 rebond et 7 minutes.

he has NINE threes tonight btw. 🐜🐜🐜🐜 pic.twitter.com/tcZw78lPdw — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 9, 2024

Ball-Miller font la chanson, Powell porte les Clippers

- Dans le même temps, les Charlotte Hornets ont pris le meilleur sur les Indiana Pacers (103-83). Après une première période disputée, les Hornets ont passé un coup d'accélérateur dans le sillage d'un Brandon Miller (29 points) déchaîné.

Malgré quelques maladresses (10/29 aux tirs), LaMelo Ball (31 points) a également donné le tournis à la défense des Pacers. Pascal Siakam (27 points) et Bennedict Mathurin (22 points) ont bien tenté de résister, mais ils étaient trop seuls. Avec notamment un Tyrese Haliburton (6 points, 9 passes décisives) peu inspiré (2/11 aux tirs).

Concernant les Français, Tidjane Salaün a débuté dans le 5 majeur des Hornets. Mais le Tricolore n'a pas réussi à en profiter : 2 points à 1/6 aux tirs en 21 minutes. Pour Moussa Diabaté, il n'a pas marqué... mais son impact a été très positif avec 15 rebonds et 3 contres !

- Rapidement aux commandes de cette partie, les Memphis Grizzlies n'ont pas tremblé face aux Washington Wizards (128-104). Même sans Ja Morant, Jaren Jackson Jr (39 points) a totalement dominé les débats à l'intérieur. Tout comme Zach Edey (14 points, 8 rebonds) en sortie de banc.

Puis comme depuis le début de la saison, les Grizzlies peuvent aussi compter sur l'apport essentiel de Scotty Pippen Jr : 11 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. En face, les Wizards ont rapidement baissé les bras avec un gros turnover.

Pour les Français, Bilal Coulibaly (10 points) et Alexandre Sarr (8 points) ont également eu du mal à exister. Les deux Tricolores ont été d'ailleurs imprécis avec 8 ballons perdus (4 chacun)...

Scottie Pippen & Scotty Pippen Jr. become the FIRST father-son duo in NBA history to record triple-doubles 🔥 pic.twitter.com/TPNKbGtuDj — Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2024

- Enfin, les Los Angeles Clippers l'ont emporté sur le terrain des Sacramento Kings (107-98). Une victoire signée Norman Powell : 31 points et 12 rebonds. Pour l'épauler, l'ancien des Toronto Raptors a tout de même pu compter sur James Harden (22 points et 8 passes décisives malgré son 5/16 aux tirs et ses 7 ballons perdus) et sur Ivica Zubac (13 points, 15 rebonds).

Obligés de courir après le score, les Kings se sont beaucoup reposés sur De'Aaron Fox (31 points). Et même si Domantas Sabonis (23 points, 12 rebonds) et Malik Monk (17 points) ont répondu présents, le collectif de Sacramento n'a pas toujours suivi.

Et une individualité a également déçu : DeMar DeRozan, bloqué à 13 points (5/12). La performance des Kings a été insuffisante pour résister au premier double-double en carrière de Powell.

