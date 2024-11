Kevin Durant démonte Stephen A. Smith

Comme le veut l’adage thierryrolandien, Kevin Durant et Stephen A. Smith ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Invitée à réagir aux commentaires élogieux de son coach sur son leadership, la star des Phoenix Suns en est venu à commenter ceux qu’avaient tenu le chroniqueur vedette d’ESPN il y a une dizaine de jours. Et ce coup-ci, il a été nettement moins tendre que sur le moment.

Petit retour en arrière. Le 24 octobre, dans First Take, Stephen A. Smith avait utilisé le soi-disant manque de leadership de KD, non sans avoir loué ses qualités de basketteur, pour émettre des doutes sur la capacité des Suns à jouer le titre.

La réponse de Kevin Durant, certainement empreinte d’ironie, était restée très mesurée :

I would disagree stephen. I would argue, passionately, that my intangibles have always been on par with my talent

— Kevin Durant (@KDTrey5) October 24, 2024