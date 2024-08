En mode diesel, l’Allemagne sort la Grèce et file en demi-finales

L'Allemagne a eu un peu chaud, mais a affirmé sa supériorité, mardi, pour le premier quart de finale du tournoi olympique contre la Grèce (76-63). La Mannschaft, qui affrontera le vainqueur de l'opposition entre la France et le Canada, a été malmenée pendant un quart-temps, avant de petit à petit grignoter son retard et montrer qu'elle n'était pas championne du monde pour rien.

Les 22 points de Giannis Antetokounmpo, qui n'a pas empêché l'Allemagne de dominer au rebond, n'ont pas suffi pour que cette Grèce vaillante mais limitée, sorte l'un des favoris pour une médaille dans ce tournoi. Après avoir mené de 10 points à la fin du premier quart et être rentrés au vestiaire à égalité (36-36), les Hellènes n'ont pas pu tenir le rythme, notamment défensivement.

Les Allemands ont serré la vis et Franz Wagner (18 pts) et ses camarades sont montés en régime. Le dernier quart a montré la différence qui séparait les deux équipes, Dennis Schröder (13 pts, 8 asts) et sa team gérant de main de maître leur avantage. Isaac Bonga a de nouveau joué un rôle important avec une adresse à 3 points étonnante (3/6 sur ce match, 10/16 sur l'ensemble du tournoi).

Cette équipe, a défaut de ne proposer que des copies parfaites, a une telle confiance en son style et en ses capacités qu'elle est vraiment compliquée à mettre à terre. Quel que soit l'adversaire au prochain tour, le Canada et ses stars NBA, ou la France et son public survolté, l'Allemagne ne craindra absolument personne.

