Encore un trade pour D’Angelo Russell ?

Mais qui veut donc de D’Angelo Russell ? C’est visiblement une question à laquelle les dirigeants des Memphis Grizzlies vont tenter de répondre. En tout cas, eux ne l’imaginent pas dans leurs plans alors qu’ils viennent justement de le faire venir via un trade pendant l’intersaison. L’ancien All-Star faisait partie d’un deal impliquant plusieurs joueurs et plusieurs équipes et il s’est donc retrouvé dans le Tennessee. Mais l’organisation mise sur une reconstruction autour notamment de Cameron Boozer et de Cedric Coward et elle n’a pas besoin du vétéran. Yahoo! Sports annonce donc que le front office va essayer de lui trouver un nouveau point de chute.

Ça ne sera pas facile. La valeur de D’Angelo Russell a très fortement chuté depuis quelques saisons. Il tournait à un peu plus de 10 points de moyenne avec les Dallas Mavericks l’an passé mais en jouant très peu. Jason Kidd ne lui faisait pas confiance. Globalement, les équipes ambitieuses le considéreront comme pas assez fiable et les franchises qui visent le bas de tableau n’en voudront pas non plus. Une formation comme le Miami Heat se cherche des créateurs mais les lacunes défensives de Russell constituent une vraie limite.

Si jamais les Grizzlies ne parviennent pas à le transférer, ils pourraient tout simplement le couper via un buyout. D’Angelo Russell serait alors libre de s’engager où bon lui semble au minimum vétéran, ce qui peut faciliter son arrivée dans certaines équipes, que ce soit effectivement Miami ou par exemple Denver.

Le joueur de 30 ans a connu quatre franchises différentes depuis 2024 et il n'a même pas joué une minute avec la dernière équipe qui l'a récupéré avant Memphis, à savoir les Washington Wizards en cours de saison dernière.

Un ancien coéquipier de LeBron James bientôt de retour au Heat ?