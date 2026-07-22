Un ancien coéquipier de LeBron James bientôt de retour au Heat ?

Le Miami Heat peaufine son effectif après en avoir cédé presque un tier pour faire venir Giannis Antetokounmpo. La franchise floridienne doit se renforcer sur les postes extérieures et elle espère convaincre LeBron James de revenir faire une pige du côté de South Beach. Il se pourrait même que le Heat soit passé favori sur le dossier, même si rien n’est vraiment clair à ce stade.

Si jamais le King venait à poser ses valides, les dirigeants pourraient rameuter un autre ancien de la maison. Selon le Miami Herald, Kevin Love est susceptible de faire son retour au Heat. Il a déjà porté les couleurs de l’équipe entre 2022 et 2025, après avoir été finalement tradé par les Cleveland Cavaliers.

L’intérieur de 37 ans (38 en septembre) n’apporte plus beaucoup sur le terrain mais c’est une présence importante dans le vestiaire. C’est un joueur très expérimenté, ancien champion NBA, qui est apprécié partout où il passe. Puis il compilait tout de même encore 6,7 points et 5,8 rebonds par match avec le Utah Jazz la saison dernière.

En cas d’échec sur le dossier LeBron James, le Heat dispose de quelques pistes qui mèneraient du côté de Bradley Beal ou de DeMar DeRozan, deux anciens All-Stars actuellement sans contrat.

Le Heat a-t-il accidentellement annoncé le retour de LeBron ?