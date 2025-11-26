Encore une absence pour un intérieur des Mavericks

Les Dallas Mavericks ont plein d’intérieurs dans leur effectif. Sauf que ces derniers sont souvent blessés ou absents. Et sur les trois principaux de la rotation, il n’en reste plus qu’un, Daniel Gafford, qui a lui-même manqué des matches cette saison. Il va se retrouver esseulé dans la peinture pendant environ une semaine supplémentaire. En effet, Dereck Lively ressent une sensation inconfortable au pied, où il a justement été opéré pendant l’été. Il va donc rater les trois prochaines rencontres selon ESPN. Il avait déjà raté les deux dernières sorties de son équipe.

Anthony Davis est lui aussi à l’infirmerie. On serait tenté de dire évidemment. Mais l’intérieur All-Star n’est clairement pas le seul sujet aux blessures à répétition. Lively, un temps présenté comme un joueur très prometteur, a déjà manqué 9 matches en raison d’un genou douloureux en début de saison. Sa progression a été fortement ralenti par les pépins physiques à répétition depuis son arrivée en NBA.

Les stats de Dereck Lively en NBA

Saison 2023-2024 : 55 matches, 8,8 points et 6,9 rebonds>

Saison 2024-2025 : 36 matches, 8,7 points et 7,5 rebonds

Saison 2025-2026 : 7 matches, 4,3 points et 5,3 rebonds