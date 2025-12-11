Enfin une bonne nouvelle pour Stephen Curry !

Stephen Curry, après cinq matchs d’absence pour une contusion à la cuisse, est attendu pour revenir contre les Wolves vendredi, redynamisant les Warriors.

Après avoir manqué les cinq derniers matchs des Warriors à cause d’une contusion à la cuisse, Stephen Curry est attendu de retour sur le parquet vendredi soir contre les Minnesota Timberwolves au Chase Center, une nouvelle qui relance l’attaque de Golden State et redonne de l’élan à une équipe qui a peiné sans son leader offensif.

Les informations du club confirment qu’il a participé pleinement à l’entraînement mercredi soir, y compris dans des phases de contact et un scrimmage, ce qui met en bonne position son retour imminent.

Steve Kerr a commenté l’évolution de l’état de forme de sa superstar avec un optimisme mesuré mais palpable : « Ça a l’air bien pour Steph. Il a participé à toute la séance, y compris au scrimmage, et il devrait être prêt pour vendredi si tout se passe bien à l’entraînement de demain. »

Ce retour potentiel intervient à un moment crucial de la saison pour les Warriors, qui ont un bilan de 13-12 (8e à l'Ouest) et ont alterné le bon et le moins bon en son absence.

Curry avait subi cette contusion à la cuisse gauche lors d’un match face aux Houston Rockets le 26 novembre, ce qui l’a contraint à manquer les rencontres suivantes et à se concentrer sur sa rééducation à San Francisco. Sans lui, les Warriors ont navigué à vue offensivement et ont connu des difficultés à imposer leur rythme habituel.

« Il est clair que tout le monde est plus confiant quand Steph est sur le terrain, on le voit dans notre rythme offensif et notre capacité à créer des paniers dans des moments serrés, » a souligné un membre du staff. Bien que Green et d’autres joueurs aient comblé certains vides, l’impact collectif reste évidemment plus fort avec Curry dans la rotation.

Alors que l’affiche de vendredi approche, Golden State surveille aussi le statut d’autres joueurs clés. Draymond Green, absent ces derniers matchs en raison d’une entorse au pied, est espéré pour la rencontre, tandis que le vétéran Al Horford reste indisponible en raison de sciatiques persistantes. Le retour simultané de Curry et de Green pourrait considérablement renforcer la formation des Warriors.

