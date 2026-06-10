Énorme audience pour les Finales NBA cette saison !

Les matchs de finales entre les Knicks et les Spurs sont un tel succès qu'ils atteignent des audiences plus vues depuis 2018.

Sur les parquets comme en dehors, les finales NBA entre New York et San Antonio sont un véritable succès cette année. La victoire des Knicks dans le game 1 avait déjà été un triomphe après que le match soit devenu le game 1 de finales NBA le plus regardé depuis celui de 2018 entre Cleveland et Golden State. Le match a récolté environ 17 millions d'audience avec un pic à 19,63 millions. Une augmentation de 90% par rapport aux finales de la saison dernière.

Une performance réitérée dans le Game 2. Alors que les Knicks se sont une nouvelle fois imposés lors de la rencontre, le match a atteint les 16,4 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 19,4 millions. Encore une fois, le game 2 le plus visionné depuis 2018. On témoigne d'un véritable engouement.

Les bons ingrédients

Si les Ffinales 2018 entre les Cavaliers de LeBron James et les Warriors de Stephen Curry étaient générationales Cette année, les finales ont la bonne recette pour que tout marche :

Ces finales ont une superstar de 22 ans en la présence de Victor Wembanyama, entouré de jeunes talents qui émergent Il y a aussi une franchise de New York emmenée par Jalen Brunson qui est entrée dans l'histoire avec 13 matchs gagnés de suite en playoffs, juste derrière les Warriors de 2017. Une statistique à ne pas négliger.

Les Knicks entrent déjà dans l’histoire

Ces finales, c'est deux styles de jeu différents, deux grosses fanbases et un titre qui se joue pour retrouver une gloire passée.

Les Spurs, qui n'ont plus remporté la NBA depuis 2014, vont s'arracher pour décrocher la bague et les Knicks vont tenter de s'octroyer leur premier championnat depuis 1973. Synonyme donc d'un nouveau champion qui sera sacré après des décennies d'attente, peu importe la franchise.

En tout cas nous on se régale, et on espère que ça continuera jusqu'au game 7 pour profiter des Finales le plus longtemps possible.